В Мангистау обсудили законопроект о местном самоуправлении

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

В совещании приняли участие аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, председатель РОО «Объединение депутатов маслихатов Казахстана» Тулеубек Мукашев, секретари маслихатов областей и городов республиканского значения, депутаты Мангистауского областного маслихата, а также секретари городских и районных маслихатов.



Участники совещания обсудили закон «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», а также итоги работы общественного штаба по поддержке референдума.

Глава региона отметил важность данного законопроекта для населения и активное участие местных жителей в референдуме.



- По поручению главы государства в рамках Послания народу Казахстана поставлены конкретные задачи по изменению политической системы и административно-территориальной структуры страны. В связи с этим ведутся работы по расширению самостоятельности регионов, а также разрабатывается отдельный Закон о местном самоуправлении в РК. Главной задачей является расширение полномочий органов местного самоуправления, основные подходы направлены на обеспечение эффективности работы как местных исполнительных органов, так и органов местного самоуправления, - отметил Нурлан Ногаев.



Участники мероприятия выступили с докладами по проекту закона «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и высказали свои предложения и мнения.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.