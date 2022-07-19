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Опубликовано: Сегодня, 18:33

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В Мангистау обсудили законопроект о местном самоуправлении

Сегодня, 19 июля, в Мангистауской области состоялось выездное заседание Совета РОО «Объединение депутатов маслихатов Казахстана», сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
В совещании приняли участие аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, председатель РОО «Объединение депутатов маслихатов Казахстана» Тулеубек Мукашев, секретари маслихатов областей и городов республиканского значения, депутаты Мангистауского областного маслихата, а также секретари городских и районных маслихатов.

Участники совещания обсудили закон «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», а также итоги работы общественного штаба по поддержке референдума.
Глава региона отметил важность данного законопроекта для населения и активное участие местных жителей в референдуме.

- По поручению главы государства в рамках Послания народу Казахстана поставлены конкретные задачи по изменению политической системы и административно-территориальной структуры страны. В связи с этим ведутся работы по расширению самостоятельности регионов, а также разрабатывается отдельный Закон о местном самоуправлении в РК. Главной задачей является расширение полномочий органов местного самоуправления, основные подходы направлены на обеспечение эффективности работы как местных исполнительных органов, так и органов местного самоуправления, - отметил Нурлан Ногаев.

Участники мероприятия выступили с докладами по проекту закона «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и высказали свои предложения и мнения.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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