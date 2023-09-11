В 2023 году в Бейнеуском районе Мангистауской области пройдут выборы акима района

- Глава государства отметил необходимость развития политических процессов на региональном уровне. Если раньше акимов выбирали депутаты маслихатов на основе косвенного права, то с 2025 года, глав районов будут избирать сами жители. Этот исторический шаг подчеркивает важность голоса каждого гражданина в формировании будущего своего региона. Новая система выборов акимов придает больше ответственности и прозрачности в процессах управления на местном уровне, даст новый импульс для усиления влияния граждан на процесс принятия решений государственных органов, - отметил Нурлан Ногаев.

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На заседании сессии присутствовали аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, председатель областного маслихата VIII созыва Жанбырбай Матаев и депутаты.В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева, изложенным в его Послании народу Казахстана о совершенствовании избирательной системы страны, жители населенных пунктов получили право выбирать сельских акимов через прямые выборы. Также была предоставлена возможность самовыдвижения граждан на должность акимов. В соответствии с этим нововведением в Мангистауской области уже избрано 37 акимов сёл и сельских округов.Нурлан Ногаев отметил, что следующим этапом станут выборы акимов районов и городов областного значения.Единогласным решением депутатов на внеочередной IV сессии Мангистауского областного маслихата местом проведения пилотных выборов акима был утвержден Бейнеуский район. Выборы акима района состоятся 5 ноября.