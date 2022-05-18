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Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:37

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Школьников и студентов из Актау приглашают принять участие в экопроекте

В Актау стартует новый экологический проект «EcoVision», участие в котором могут принять школьники старших классов (14–17 лет) и студенты 1-2 курсов. Для участников будут организованы тренинги, мастер-классы, ворк-шопы в онлайн и оффлайн форматах.

Иллюстративное фото из открытых источников
Цель проекта - повышение уровня осведомленности населения об экологических проблемах, углеродной нейтральности и его вовлечения в экологические инициативы.

Проект пройдет в несколько этапов, в процессе которых будет проведен отбор среди школьников и студентов Актау, организованы тренинги, мастер-классы, ворк-шопы в онлайн и оффлайн форматах. 21 мая будет организован первый онлайн-тренинг, а продлится проект до начала сентября. Завершающей частью проекта станет организация эко-хакатон, победители которого получат ценные призы.
Проводить тренинги будут эксперты, волонтеры, коучи, специализирующиеся на теме экологии и защиты окружающей среды.

Инициатор проекта – республиканское общественное объединение «QazaqGeography» при поддержке компании «Шелл Казахстан» и центра поддержки гражданских инициатив в рамках инициативы «EcoBatys».

- Посредством этого проекта мы хотим сформировать у молодежи экологическое мышление, активную гражданскую позицию в отношении экологии. Наша цель – взрастить эколидеров, способных в будущем повлиять как на локальную, так и на глобальную экологическую повестку, - отмечает руководитель проекта, представитель РОО «QazaqGeography» Мадина Кинаятова.

По ее словам, работу над улучшением экологии в стране нужно начинать именно с развития экологического мышления.

- В прошлом году Казахстан принял доктрину достижения углеродной нейтральности до 2060 года. Что такое углеродная нейтральность? Это значит, что промышленные предприятия должны компенсировать выбросы углекислого газа за счет реализации углеродно-негативных проектов. Но самое важное во всей мировой антиуглеродной кампании, на наш взгляд, – это научиться мыслить по-новому через призму базовых понятий об экологии, - говорит Мадина Кинаятова.

Для того, чтобы попасть в проект, потенциальным участникам необходимо направить эссе «Экологические проблемы моего края» на электронный адрес kinayatova.madina@q-g.kz с пометкой «Проект EcoVision». Эссе должно содержать не более 300 слов и раскрывать настоящие проблемы, с которыми сталкивается население региона, а также предложить решения по борьбе с ними.

В рамках заключительной части проекта эко-хакатона участники представят свои экоидеи, которые смогут повлиять на экологическую повестку региона, а, возможно, и всей страны.

Организаторы подчеркивают, что «EcoVision» - это пилотный проект, который в будущем может масштабироваться и на другие области Казахстана.

Для справки:
«QazaqGeography» – это добровольное географическое сообщество граждан, объединенных общим стремлением изучить богатую природу и самобытную культуру Казахстана, сохранить историко-культурное наследие страны и передать свои знания будущим поколениям.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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