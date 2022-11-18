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Опубликовано: Сегодня, 18:04

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В Жанаозене жители прошли курсы по изготовлению мебели

В селе Кендерли города Жанаозен 15 человек прошли двухмесячные курсы по изготовлению мебели, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Цель проекта - обучить и обеспечить работой безработных граждан села.

Данный проект организовала директор частного фонда «Мәңгілік ел Мангистау» Рухия Калдыбай. Она выиграла небольшой грант в рамках проекта «Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по принципу «одного окна» в Мангистауской области.

- В рамках проекта 15 безработных мужчин прошли специальный курс обучения для поступления в деревообрабатывающий цех села Кендерли. Кроме того, мебель, изготовленная в ходе курса, будет распределена среди уязвимых семей в этом же селе, - сказала Рухия Калдыбай.

Данный проект реализован по заказу управления внутренней политики Мангистауской области и при поддержке НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» ОЮЛ «Гражданский Альянс Мангистауской области» в рамках проекта «Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций в Мангистауской области по принципу «одного окна».



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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Комментарии ( 1 )

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 Жанар (Посетители) Сегодня, 19:23
В Жанаозене жители прошли курсы по изготовлению мебели.

Возникает резонный вопрос!, из каких материалов будет изготавливаться мебель?!...


Цель проекта - обучить и обеспечить работой безработных граждан села.

Вот деревья "посадили"...My Webpage...Можно спилить на пиломатериал...

Все мы ходим под богом.
 
 

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