В Жанаозене жители прошли курсы по изготовлению мебели.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Цель проекта - обучить и обеспечить работой безработных граждан села.



Данный проект организовала директор частного фонда «Мәңгілік ел Мангистау» Рухия Калдыбай. Она выиграла небольшой грант в рамках проекта «Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по принципу «одного окна» в Мангистауской области.



- В рамках проекта 15 безработных мужчин прошли специальный курс обучения для поступления в деревообрабатывающий цех села Кендерли. Кроме того, мебель, изготовленная в ходе курса, будет распределена среди уязвимых семей в этом же селе, - сказала Рухия Калдыбай.



Данный проект реализован по заказу управления внутренней политики Мангистауской области и при поддержке НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» ОЮЛ «Гражданский Альянс Мангистауской области» в рамках проекта «Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций в Мангистауской области по принципу «одного окна».

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.