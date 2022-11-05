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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 16:03

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В Актау был проведён день открытых дверей с участием государственных органов и НПО

На встрече между представителями НПО и руководителями местных управлений обе стороны определили совместную работу и обсудили механизмы государственной поддержки в виде государственных социальных заказов и грантов, передаёт Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
В Мангистауской области активно работают 120 НПО, в этой сфере трудятся 1,5 тыс. человек. В этом году в области реализуется 33 проекта на сумму 264 млн.тенге.

В работе совещания приняли участие 26 руководителей НПО и 4 представителя управления, которые обсудили вопросы отрасли. Так, по словам директора общественного фонда "Риза ана" Бибигуль Рамазановой, за 4 года со стороны здравоохранения не было предложений по социальным проектам.
- С 2018 года не было социальных заказов от областного управления здравоохранения. Мы интересовались, какая помощь нужна с нашей стороны. В управлении ответили, что включит в программу тему "Мониторинг больниц". Это радует нас. Потому что общественные активисты проводят исследования за пределами различных медучреждений. Количество больниц, оказывающих населению бесплатные и качественные медицинские услуги, достаточно мало. По этому поводу пользователи соцсетей также выражают недовольство и направляют свои сообщения. В наше время мы не должны допускать коррупции, - сказала Бибигуль Рамазанова.

В ходе совещания было озвучено несколько предложений со стороны НПО:
- Управлению внутренней политики необходимо оказывать методическую помощь другим отраслевым управлениям в подготовке технической спецификации;
- Конкурс государственного социального заказа необходимо проводить в начале года;
- Перед представлением управлениями проектов по государственному социальному заказу и государственному гранту в компетентный орган и маслихаты, необходимо обсудить их на общественном совете;
- Необходимо ввести государственный социальный заказ на 3 года (на длительный срок).

Мероприятие организовано ОЮЛ «Гражданский Альянс» Мангистауской области при поддержке управления внутренней политики региона и НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» в рамках проекта «Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций в области по принципу «одного окна».



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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