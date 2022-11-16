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Опубликовано: Сегодня, 11:56

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В Актау состоялся круглый стол по решению проблем инвалидов

В Актау главная проблема людей с инвалидностью - трудный вход в жилые дома, в здания, где не установлены комфортные пандусы. Об этом сообщил руководитель общественного фонда «Kazakhstan Active Rehabilitation» Руслан Гайбатов, который принял участие в мероприятии, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото ЦОК региона
В совещании приняли участие представители местного исполнительного органа и НПО. Основная цель - улучшение качества жизни инвалидов и решение ряда проблем в этой сфере.

В рамках мероприятия руководитель общественного фонда «Kazakhstan Active Rehabilitation» Руслан Гайбатов поделился результатами своих исследований, проведённых в течение двух месяцев. Он стал обладателем небольшого гранта в рамках проекта «Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций».

В Актау состоялся круглый стол по решению проблем инвалидов


В Актау состоялся круглый стол по решению проблем инвалидов


- Основная причина, по которой я разрабатываю этот проект, заключается в том, что я сам оказался в сложной ситуации. Поэтому я объездил пять районов и два города в регионе и провёл исследования. Всего я опросил 61 человека и собрал факты по препятствиям для людей с ограниченными возможностями, - сказал Руслан Гайбатов.

В Актау состоялся круглый стол по решению проблем инвалидов


По словам руководителя общественного фонда, для людей с инвалидностью важно, чтобы жильё было комфортным. Ведь сейчас в построенные дома сложно въезжать и выезжать, пандусы в подъездах не устанавливаются.

В ходе мероприятия заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Жайсангуль Досполова отметила, что 85 процентов людей с инвалидностью обеспечены техническими средствами реабилитации.

- В регионе зарегистрировано более 30 тысяч граждан с инвалидностью. Из них около 7 000 детей с инвалидностью, - сказала Жайсангуль Досполова.

Мероприятие реализуется по заказу управления внутренней политики Мангистауской области и при поддержке НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» ОЮЛ «Гражданский Альянс Мангистауской области» в рамках проекта «Организация и развитие гражданского центра поддержки неправительственных организаций по принципу одного окна.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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