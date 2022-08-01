Мангистауских врачей учили диагностировать инсульт за 10 минут с помощью приложения «Cerebra»

Специалисты отмечают, что проект «Cerebra» нацелен на решение проблем с качеством и скоростью диагностики болезней головного мозга, при этом используются технологии искусственного интеллекта и глубокого машинного обучения.В рамках мероприятия была организована конференция на тему «Лечение инсульта «Cerebra» для врачей невропатологов, нейрохирургов, реаниматологов, врачей Скорой помощи и специалистов КТ и МРТ. В рамках поддержки фонда борьбы против инсульта NeuroDamu также были подключены два операционных кабинета к оборудованиям телемедицины.- В стране ежегодно тысячи людей умирают от инсульта, а десятки тысяч становятся инвалидами. Эта болезнь является одной из самых распространенных причин смертности. Компания «Cerebra» сегодня презентовала нам свой уникальный проект. Современное программное обеспечение помогает диагностировать ишемический инсульт на ранних сроках, и мы намерены сотрудничать с этой компанией. Уверены, что благодаря этому мобильному приложению удастся спасти не одну жизнь, - сказала заместитель директора Мангистауской областной многопрофильной больницы Аргуль Кайратова.По словам заведующего инсультным центром Мангистауской областной многопрофильной больницы Ильяса Кулымбаева, в регионе ежедневно регистрируется по три пациента с инсультом.- За месяц в среднем к нам поступают по 100 пациентов, в год это уже около 1200 с диагнозом острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК). За месяц примерно шесть-семь человек умирают. Причины заключаются в позднем обращении к врачам, запущенные случаи, 90 процентов пациентов поступающих к нам не пьют гипотензивные препараты - лекарства, снижающие артериальное давление, – говорит Ильяс Кулымбаев.Разработчики подчёркивают, что «Cerebra» позволяет диагностировать инсульт за 10 минут. Проект компании «Алматинская лаборатория искусственного интеллекта» вошёл в топ-10 проектов Astana Hub.Как выглядит алгоритм оказания помощи после инсульта рассказала медицинский руководитель проекта «Cerebra» Меруерт Сайфуллакызы.- Скорая везет пациента в инсультную службу, по дороге врачи делают анализы и собирают анамнез. Далее согласно протоколу больному должны сделать МРТ или КТ. При этом в Казахстане, как и в большинстве развивающихся стран, врачи чаще прибегают к более доступному КТ-исследованию. Но инсульт – болезнь хитрая, и в период терапевтического окна его сложно обнаружить на снимке КТ, человеческий глаз не в состоянии воспринять все нюансы изображения. Именно здесь подключается «Cerebra» – в качестве облачного сервиса, куда автоматически загружается снимок с КТ-аппарата, - пояснила руководитель проекта.По её словам, снимок в 3D-координатах, помогает врачам обнаружить три вида ишемического и пять видов геморрагического инсульта и оперативно поставить диагноз в период терапевтического окна.- После постановки диагноза специалист может выбрать метод лечения – провести тромболитическую терапию или инвазивное лечение, операцию по тромбоэкстракции. Наш продукт помогает понять, сколько анатомических зон поражено, оправдана ли операция или высок риск кровоизлияния, - добавила Меруерт Сайфуллакызы.