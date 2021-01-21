Младенца с инсультом спасли врачи в Мангистау

Фото предоставил Ербол Кенжевалов

Ребенка с диагнозом «Острое нарушение мозгового кровообращения» (инсульт новорожденных) доставили в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу 9 января.



У двухмесячного младенца зафиксировали отек головного мозга, дислокационный синдром и кому I-II степени. Благодаря усилиям врачей, 10 января состояние ребенка удалось стабилизировать. В экстренном порядке ему провели операцию по трепанации черепа, которая продлилась два часа.



- Такие случаи редко заканчиваются положительным результатом, но нам удалось спасти ребенка. В настоящий момент пациента перевели в отделение травматологии, он находится в среднетяжелом состоянии, - сообщил Ербол Кенжевалов, детский нейрохирург.