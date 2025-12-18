18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.31
603.03
6.4
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
18.12.2025, 11:46

Уехать и остаться: Казахстан переписал правила оформления ПМЖ за границей

Новости Казахстана 0 4 987

С 5 декабря 2025 года в Казахстане изменился порядок приема и направления документов для граждан РК, которые выехали за пределы страны по временным делам и решили остаться за рубежом на постоянное место жительства. Новые правила утверждены приказом Министерства иностранных дел и касаются как перечня документов, так и процедуры рассмотрения заявлений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Разбираем изменения по шагам и простым языком — что теперь нужно, какие документы могут изъять и как действовать в случае отказа.

Кого касаются новые правила

Обновленный порядок распространяется на граждан Казахстана, которые:

  • ранее выехали за границу временно (учеба, работа, лечение и др.);

  • уже находясь за рубежом, приняли решение оформить ПМЖ;

  • подают документы лично либо через законных представителей.

Какие документы теперь нужно подать

Для получения государственной услуги заявитель представляет строго определенный набор документов.

Обязательный минимум

  • Заявление-анкета установленной формы;

  • Документ, удостоверяющий личность, либо его электронная версия из сервиса цифровых документов (для идентификации личности).

При этом:

  • паспорт гражданина РК либо свидетельство о рождении ребенка копируются и возвращаются заявителю;

  • оригинал удостоверения личности РК подлежит изъятию.

Истребование любых дополнительных документов запрещено.

Если паспорт или удостоверение утеряны или просрочены

В случае отсутствия, утраты или истечения срока действия:

  • удостоверения личности или паспорта РК
    заявитель предоставляет письменное объяснение в свободной форме.

Когда паспорт нужно оформлять заново за границей

Если паспорт гражданина РК отсутствует, утерян или просрочен, к письменному объяснению дополнительно прилагаются документы на изготовление нового паспорта. В этом случае перечень расширяется.

Какие дополнительные документы могут потребоваться

В зависимости от ситуации заявителя могут понадобиться:

Алиментные обязательства

Если в Казахстане остались члены семьи, имеющие право на содержание:

  • соглашение об уплате алиментов,
    или, если соглашение не достигнуто:

  • решение суда (о фиксированной сумме, единовременной выплате, передаче имущества, ином способе уплаты);

  • либо судебное подтверждение отсутствия препятствий для выезда.

Исполнительные производства

Если заявитель является должником в РК:

  • документы, подтверждающие прекращение исполнительного производства.

Выезд с детьми

При выезде несовершеннолетних действуют дополнительные требования:

  • заключение органов опеки с учетом мнения ребенка, достигшего 10 лет;

  • при выезде ребенка с одним родителем — нотариально заверенное согласие второго родителя, проживающего в РК;

  • при отсутствии согласия — решение суда.

Консульский сбор

  • Копия документа об уплате консульского сбора обязательна во всех случаях.

Что делать, если в разрешении на ПМЖ отказали

Новые правила подробно регламентируют процедуру отказа и возможность его обжалования.

Предварительный отказ

Если органы внутренних дел предварительно отказали в оформлении разрешения:

  • заявитель в течение пяти рабочих дней получает уведомление (письменно или через ЕИС «Беркут»);

  • ему направляют проект предварительного решения об отказе;

  • указываются время и формат заслушивания, где заявитель может изложить свою позицию.

Заслушивание и возражения

  • уведомление о заслушивании направляется не менее чем за три рабочих дня;

  • заявитель вправе подать возражения в течение двух рабочих дней с момента получения проекта отказа.

Как принимается окончательное решение

Дальнейшие действия зависят от позиции заявителя:

  • Если возражений нет — выносится мотивированный отказ;

  • Если возражения поданы — они направляются на повторное рассмотрение в органы внутренних дел.

По итогам повторного рассмотрения МВД:

  • либо одобряет выезд на ПМЖ,

  • либо повторно выдает мотивированный отказ.

Финальный этап

  • При положительном решении заявителю выдается уведомление об оформлении разрешения на выезд на ПМЖ;

  • При отказе — мотивированный отказ направляется в течение пяти рабочих дней.

Что важно запомнить

  • Перечень документов четко ограничен;

  • Требовать что-то сверх списка нельзя;

  • Процедура отказа стала более прозрачной и формализованной;

  • У заявителя появилась реальная возможность возразить и быть заслушанным.

Новые правила призваны упорядочить процесс и снизить число спорных решений при оформлении ПМЖ для граждан Казахстана, уже находящихся за рубежом.

8
10
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь