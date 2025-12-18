Уехать и остаться: Казахстан переписал правила оформления ПМЖ за границей

С 5 декабря 2025 года в Казахстане изменился порядок приема и направления документов для граждан РК, которые выехали за пределы страны по временным делам и решили остаться за рубежом на постоянное место жительства . Новые правила утверждены приказом Министерства иностранных дел и касаются как перечня документов, так и процедуры рассмотрения заявлений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Разбираем изменения по шагам и простым языком — что теперь нужно, какие документы могут изъять и как действовать в случае отказа.

Кого касаются новые правила

Обновленный порядок распространяется на граждан Казахстана, которые:

ранее выехали за границу временно (учеба, работа, лечение и др.);

уже находясь за рубежом , приняли решение оформить ПМЖ ;

подают документы лично либо через законных представителей.

Какие документы теперь нужно подать

Для получения государственной услуги заявитель представляет строго определенный набор документов.

Обязательный минимум

Заявление-анкета установленной формы;

Документ, удостоверяющий личность, либо его электронная версия из сервиса цифровых документов (для идентификации личности).

При этом:

паспорт гражданина РК либо свидетельство о рождении ребенка копируются и возвращаются заявителю;

оригинал удостоверения личности РК подлежит изъятию.

Истребование любых дополнительных документов запрещено.

Если паспорт или удостоверение утеряны или просрочены

В случае отсутствия, утраты или истечения срока действия:

удостоверения личности или паспорта РК

заявитель предоставляет письменное объяснение в свободной форме.

Когда паспорт нужно оформлять заново за границей

Если паспорт гражданина РК отсутствует, утерян или просрочен, к письменному объяснению дополнительно прилагаются документы на изготовление нового паспорта. В этом случае перечень расширяется.

Какие дополнительные документы могут потребоваться

В зависимости от ситуации заявителя могут понадобиться:

Алиментные обязательства

Если в Казахстане остались члены семьи, имеющие право на содержание:

соглашение об уплате алиментов ,

или, если соглашение не достигнуто:

решение суда (о фиксированной сумме, единовременной выплате, передаче имущества, ином способе уплаты);

либо судебное подтверждение отсутствия препятствий для выезда.

Исполнительные производства

Если заявитель является должником в РК:

документы, подтверждающие прекращение исполнительного производства.

Выезд с детьми

При выезде несовершеннолетних действуют дополнительные требования:

заключение органов опеки с учетом мнения ребенка, достигшего 10 лет;

при выезде ребенка с одним родителем — нотариально заверенное согласие второго родителя , проживающего в РК;

при отсутствии согласия — решение суда.

Консульский сбор

Копия документа об уплате консульского сбора обязательна во всех случаях.

Что делать, если в разрешении на ПМЖ отказали

Новые правила подробно регламентируют процедуру отказа и возможность его обжалования.

Предварительный отказ

Если органы внутренних дел предварительно отказали в оформлении разрешения:

заявитель в течение пяти рабочих дней получает уведомление (письменно или через ЕИС «Беркут»);

ему направляют проект предварительного решения об отказе ;

указываются время и формат заслушивания, где заявитель может изложить свою позицию.

Заслушивание и возражения

уведомление о заслушивании направляется не менее чем за три рабочих дня ;

заявитель вправе подать возражения в течение двух рабочих дней с момента получения проекта отказа.

Как принимается окончательное решение

Дальнейшие действия зависят от позиции заявителя:

Если возражений нет — выносится мотивированный отказ ;

Если возражения поданы — они направляются на повторное рассмотрение в органы внутренних дел.

По итогам повторного рассмотрения МВД:

либо одобряет выезд на ПМЖ ,

либо повторно выдает мотивированный отказ.

Финальный этап

При положительном решении заявителю выдается уведомление об оформлении разрешения на выезд на ПМЖ ;

При отказе — мотивированный отказ направляется в течение пяти рабочих дней.

Что важно запомнить

Перечень документов четко ограничен ;

Требовать что-то сверх списка нельзя ;

Процедура отказа стала более прозрачной и формализованной ;

У заявителя появилась реальная возможность возразить и быть заслушанным.

Новые правила призваны упорядочить процесс и снизить число спорных решений при оформлении ПМЖ для граждан Казахстана, уже находящихся за рубежом.