Уехать и остаться: Казахстан переписал правила оформления ПМЖ за границей

С 5 декабря 2025 года в Казахстане изменился порядок приема и направления документов для граждан РК, которые выехали за пределы страны по временным делам и решили остаться за рубежом на постоянное место жительства. Новые правила утверждены приказом Министерства иностранных дел и касаются как перечня документов, так и процедуры рассмотрения заявлений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Разбираем изменения по шагам и простым языком — что теперь нужно, какие документы могут изъять и как действовать в случае отказа.
Обновленный порядок распространяется на граждан Казахстана, которые:
ранее выехали за границу временно (учеба, работа, лечение и др.);
уже находясь за рубежом, приняли решение оформить ПМЖ;
подают документы лично либо через законных представителей.
Для получения государственной услуги заявитель представляет строго определенный набор документов.
Заявление-анкета установленной формы;
Документ, удостоверяющий личность, либо его электронная версия из сервиса цифровых документов (для идентификации личности).
При этом:
паспорт гражданина РК либо свидетельство о рождении ребенка копируются и возвращаются заявителю;
оригинал удостоверения личности РК подлежит изъятию.
Истребование любых дополнительных документов запрещено.
В случае отсутствия, утраты или истечения срока действия:
удостоверения личности или паспорта РК
заявитель предоставляет письменное объяснение в свободной форме.
Если паспорт гражданина РК отсутствует, утерян или просрочен, к письменному объяснению дополнительно прилагаются документы на изготовление нового паспорта. В этом случае перечень расширяется.
В зависимости от ситуации заявителя могут понадобиться:
Если в Казахстане остались члены семьи, имеющие право на содержание:
соглашение об уплате алиментов,
или, если соглашение не достигнуто:
решение суда (о фиксированной сумме, единовременной выплате, передаче имущества, ином способе уплаты);
либо судебное подтверждение отсутствия препятствий для выезда.
Если заявитель является должником в РК:
документы, подтверждающие прекращение исполнительного производства.
При выезде несовершеннолетних действуют дополнительные требования:
заключение органов опеки с учетом мнения ребенка, достигшего 10 лет;
при выезде ребенка с одним родителем — нотариально заверенное согласие второго родителя, проживающего в РК;
при отсутствии согласия — решение суда.
Копия документа об уплате консульского сбора обязательна во всех случаях.
Новые правила подробно регламентируют процедуру отказа и возможность его обжалования.
Если органы внутренних дел предварительно отказали в оформлении разрешения:
заявитель в течение пяти рабочих дней получает уведомление (письменно или через ЕИС «Беркут»);
ему направляют проект предварительного решения об отказе;
указываются время и формат заслушивания, где заявитель может изложить свою позицию.
уведомление о заслушивании направляется не менее чем за три рабочих дня;
заявитель вправе подать возражения в течение двух рабочих дней с момента получения проекта отказа.
Дальнейшие действия зависят от позиции заявителя:
Если возражений нет — выносится мотивированный отказ;
Если возражения поданы — они направляются на повторное рассмотрение в органы внутренних дел.
По итогам повторного рассмотрения МВД:
либо одобряет выезд на ПМЖ,
либо повторно выдает мотивированный отказ.
При положительном решении заявителю выдается уведомление об оформлении разрешения на выезд на ПМЖ;
При отказе — мотивированный отказ направляется в течение пяти рабочих дней.
Перечень документов четко ограничен;
Требовать что-то сверх списка нельзя;
Процедура отказа стала более прозрачной и формализованной;
У заявителя появилась реальная возможность возразить и быть заслушанным.
Новые правила призваны упорядочить процесс и снизить число спорных решений при оформлении ПМЖ для граждан Казахстана, уже находящихся за рубежом.
