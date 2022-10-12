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Опубликовано: Сегодня, 19:18

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В Бейнеу наградили меценатов

Сегодня в Бейнеуском районном Доме культуры в связи с закрытием акции «Дорога в школу» и в целях популяризации примеров благотворительности прошёл вечер «Дорога в школу - доброта без границ», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
В мероприятии приняли участие аким района, секретарь районного маслихата, руководители учреждений, предприятий, предприниматели района и граждане, принимавшие активное участие в акции.

В рамках акции «Дорога в школу» граждане района, предприниматели оказали поддержку учащимся школ из малообеспеченных и многодетных семей, спонсировали подготовку к новому учебному году. С приветственной речью выступил аким района Бейнеубек Абилов, который наградил частных предпринимателей, принявших активное участие в общественной жизни района, поддержавших гражданские инициативы, а также граждан, оказавших благотворительность в рамках данной акции.
При этом особую благодарность аким выразил бизнесменам, благодаря которым реализуются разного рода проекты.

Руководитель районного отдела образования Шокан Жаулыев вручил благодарственные письма предпринимателям и организациям образования, принявшим активное участие в республиканской благотворительной акции. Председатель районного родительского комитета Болатбай Оксикбаев также выразил благодарность активным людям, оказавшим помощь и поддержку во время акции.

Благодарственными письмами отдела образования награждены индивидуальные предприниматели Кызылгул Сабденова, Куралтай Алпысбаев, Айгуль Наурызбаева, Патима Сапаева, Жибек Медиева, Балбала Амангалиева, Бисенгали Балшыкбаев, Несипгуль Спанова, Алия Ержанова, Казына Якупова.

Благодарственные письма были вручены также активным гражданам района Лаззат Тастаевой, Бауыржану Кыдырову, Асимгуль Айтжановой и Серику Накиеву

Благодарственными письмами отмечены также общеобразовательные школы имени Абая, имени Жумагали Калдыгараева, имени Ибрая Алтынсарина, школы Манашы, Устюрта, Куйкен, школы - ясли - комплексы сел Есет, Тажен и Турыш, Самская и Боранкульская общеобразовательные школы, Бейнеуский лицей, Бейнеуская гимназия и Бейнеуская школа-интернат.

Завершилась встреча праздничным концертом.



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