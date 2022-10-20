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Опубликовано: Сегодня, 11:39

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Аким Тупкараганского района принял спасателей

В преддверии Дня спасателя аким Тупкараганского района Рахат Елтизаров провёл приём спасателей. Высоко оценив их заслуги, глава района наградил работников службы ЧС благодарственными письмами, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
- Быть спасателем - значит с большой ответственностью относиться к чужой жизни и пережить все опасности. Для работников сферы гражданской защиты - спасение, сохранение, помощь, защита – важнейшая задача. Сотрудники ЧС района, работающие в такой ответственной, трудной и опасной сфере, с честью выполняют возложенную на них задачу. С какими бы трудностями они не сталкивались, они проявляют мужество и терпение во всём. Работа каждого сотрудника, который доблестно трудится во спасении жизни людей, предотвращая чрезвычайную ситуацию в районе – это каждодневный героизм. Поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю успехов в работе, семейного благополучия, - сказал глава района.

В праздничном приёме приняли участие секретарь районного маслихата Даулеткерей Мендыханов, заместители акима района, акимы городов, сёл, сотрудники службы ЧС и ветераны отрасли, исполнительный секретарь районного филиала партии «Amanat» Светлана Жолдасова и руководители отделов.



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