Аким Тупкараганского района принял спасателей

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

- Быть спасателем - значит с большой ответственностью относиться к чужой жизни и пережить все опасности. Для работников сферы гражданской защиты - спасение, сохранение, помощь, защита – важнейшая задача. Сотрудники ЧС района, работающие в такой ответственной, трудной и опасной сфере, с честью выполняют возложенную на них задачу. С какими бы трудностями они не сталкивались, они проявляют мужество и терпение во всём. Работа каждого сотрудника, который доблестно трудится во спасении жизни людей, предотвращая чрезвычайную ситуацию в районе – это каждодневный героизм. Поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю успехов в работе, семейного благополучия, - сказал глава района.



В праздничном приёме приняли участие секретарь районного маслихата Даулеткерей Мендыханов, заместители акима района, акимы городов, сёл, сотрудники службы ЧС и ветераны отрасли, исполнительный секретарь районного филиала партии «Amanat» Светлана Жолдасова и руководители отделов.

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