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Опубликовано: Сегодня, 18:59

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В Тупкараганском районе состоялось юбилейное мероприятие школы искусств

В Тупкараганском районе состоялось торжественное мероприятие, посвященное 45-летию школы искусств имени Мурына жырау Сенгирбекулы «Самғатқан сан талантты алтын ұям», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

фото центра общественных коммуникаций
Праздничное мероприятие началось с произведения «Праздничная увертюра» в исполнении оркестра народных инструментов. Затем аким Тупкараганского района Рахат Елтизаров поздравил с юбилеем школу искусств.

- Тупкараганский район всегда славился своими талантами. С гордостью можно сказать, что эта благословенная альма-матер вырастила множество одаренных выпускников. Искусство и культура – понятия родственные. Дом культуры в нашем районе нацелен на удовлетворение духовных потребностей населения, содержательную организацию досуга детей, развитие сознания, культуры подрастающего поколения, приобщения к искусству. Всем этим занимается школа искусств имени Мурына жырау, - сказал аким района.

Глава района вручил педагогам, внесшим вклад в развитие искусства района, почетные грамоты и благодарственные письма, юбилейные нагрудные знаки «30 лет со дня образования Тупкараганского района» и «45 лет школе искусств».

На праздничном мероприятии была презентована книга «Самғаттан сан таланты алтын ұям», в которой описаны биографии основателей школы, воспоминания, статьи о нынешних наставниках.

Шынар Байдуллаева, руководитель отдела защиты прав ребенка, специальных и инклюзивных средств областного управления образования, передала поздравления от имени руководства управления и вручила награды.

Мероприятие завершилось концертной программой.

Отметим, что с 1976 года школа искусств выпустила свыше 3400 своих учеников.




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В Тупкараганском районе состоялось юбилейное мероприятие школы искусств


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