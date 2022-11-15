Дню работодателя посвятили форум в Каракиянском районе

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Основная цель мероприятия состояла в повышении качества подготовки кадров в организациях технического и профессионального, послесреднего образования. Организаторы также были нацелены на укрепление дальнейшей эффективной взаимосвязи с работодателями.



Среди них были руководители и специалисты различных предприятий, благодаря которым многие жители района получили работу. Были также приглашены представители шефствующих предприятий, предприятий-участников дуального обучения и участвующих в целевой подготовке кадров. Среди гостей - заместитель директора по производственному делу ТОО «Westoil» Асхат Кошенов, директор крестьянского хозяйства «Талапкер» Оспан Серикбаев, индивидуальный предприниматель Габит Нурбаев и другие.



Гости форума и предприниматели различных сфер, школьники и студенты совершили экскурсию по Каракиянскому профессиональному колледжу, ознакомились с его материальной базой, посетили мастер-классы виртуозов производства.



В этом увлекательном мероприятии участвовали заместитель акима Каракиянского района Талгат Абдыкадыров, руководитель Палаты предпринимателей «Аманат» Азат Атаниязов, директор районного молодежного ресурсного центра Алибек Оразбекулы, заместитель директора районного центра занятости Нурбол Конарбаев.



В завершение форума социальные партнеры колледжа были награждены благодарственными письмами от министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, управления образования Мангистауской области и от имени колледжа за успешное сотрудничество в подготовке кадров.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.