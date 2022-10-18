В Мангистау в рамках комплексного плана развития региона идет реализация инвестиционных проектов

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В 2022 году в селе Мангистау частный предприниматель Сармурзина запустила проект крытого продуктового рынка и овощехранилища с созданием 30 новых рабочих мест. Мощность объекта составляет 2 500 тонн. С помощью господдержки она получила льготный кредит в размере 30 млн тенге.Кроме того, с 30 августа текущего года предприниматель сдает склад в гипермаркете «Дина» для хранения овощей. В настоящее время сданы в аренду 3 бутика из 25. Общая сумма - 83 млн. Создано около 90 рабочих мест.Саним Абдуллаева в конце 2021 года начала строительство тепличного комплекса площадью 1 гектар в с. Баскудык с производственной зоны №3. Теплица ИП «Абдуллаева» начала свою работу в мае 2022 года. Стоимость проекта составила 500 млн тенге, создано 10 новых рабочих мест. В рамках госпрограммы предприниматель получила кредитование в размере 28 млн тенге, а также в рамках совместного проекта СПК «Каспий» было выделено более 20 млн тенге.Инфраструктура обеспечена водопроводом, газопроводом и электросетью. Строительные материалы были получены из России и г. Алматы. В данной теплице выращивают на 0,5 га огурцы и 0,5 га - томаты. Готовая продукция реализуется на рынке «Асар-С» и в других торговых точках по доступным ценам. На сегодняшний день выпущено более 140 тонн продукции.Кроме того, со стороны управления сельского хозяйства было выделено 50% субсидий на 4 тонны удобрений. Также в рамках закона оформляются документы для субсидирования - 25% затрат на строительство теплицы.В текущем году в Мангистау открыл свои двери первый визит-центр. Визит-центр «Сартас», который за раз может принять до ста человек, расположен на берегу Каспийского моря, примерно в 32 километрах от посёлка Таушык. Территориально относится к Тупкараганскому району. Он стоит на пути к таким достопримечательностям как «Жыгылган», «Саура», «Тамшалы» и др. Стоит отметить, что визит-центр построил местный предприниматель Ербол Байжигитов на собственные средства. Стоимость проекта - 248 млн тенге.В рамках комплексного плана развития области был открыт новый производственный цех по изоляции стальных труб ТОО «Сталь трейд-НС». Проект направлен на реализацию продукции предприятиям нефтегазовой промышленности области. Данное предприятие с применением двух-, трехслойного экструдированного полиэтиленового покрытия будет выпускать 24 000 тонн стальных труб в год, также будут оказаны услуги по изоляции – 5 500 тонн стальных труб в год.Стоимость проекта составляет более 800 млн тенге, созданы более 30 рабочих мест. Компания «Сталь-Трейд» является крупнейшим производителем и поставщиком трубной продукции на казахстанском рынке.Также в нынешнем году в области был открыт новый супермаркет «Алтын фуд» в селе Акшукур Тупкараганского района. Общая площадь составляет 4500 кв.м, из них торговая площадь - 1500 кв.м. Объем инвестиций - 364 млн тенге, количество созданных рабочих мест - 60.В соответствии с комплексным планом социально-экономического развития в 2022 году был введен в эксплуатацию медицинский центр в г.Жанаозен. В новом здании имеется все необходимое медицинское оборудование.Общая стоимость 9,8 млрд.тенге, медицинский центр рассчитан на 50 мест. Создано рабочих мест - 32.Ещё один медцентр был введен в эксплуатацию в середине текущего года. Строительство медицинского центра состоялось в селе Атамекен Мунайлинского района. ТОО «Медицинский центр Ясин» стоимостью проекта – 350 млн. тг., в нем создано 52 рабочих места, медцентр рассчитан на прием до 1000 человек в день.