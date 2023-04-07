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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 09:17

Просмотров: 971

Реализация трех инвестиционных проектов в Мангистау позволит создать 13 000 рабочих мест

Реализация трех инвестиционных проектов в Мангистау позволит создать 4 000 постоянных и 9 000 рабочих мест на период строительства.

Иллюстративное фото
В Мангистауской области реализуются десятки проектов с привлечением инвестиций, объем которых за последние 7 лет вырос на 88%. В регионе сформирован пул из 41 инвестиционного проекта на общую сумму более 2,0 трлн тенге, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Первый заместитель акима области Жумабай Карагаев подробно рассказал о более крупных проектах.

Один из них – освоение месторождений Каламкас-море, Хазар, Ауэзов. Реализация проекта позволит привлечь $6 млрд.

- В феврале 2023 года по итогам проведенных переговоров между Министерством энергетики РК и АО «НК «КМГ»» был подписан улучшенный модельный контракт на разработку месторождений, общие запасы которых составляют 81 млн тонн нефти. В проект будет привлечено 6 млрд долларов США прямых инвестиций. На первоначальном этапе обустройства проекта будет создано 2 тысячи рабочих мест. Ожидается, что добыча начнется в 2028 году и будет составлять 4 млн тонн нефти в год, - рассказал Жумабай Карагаев.

Он уточнил, что работы по проектированию начаты в 2023 году, а уже в конце следующего года начнется возведение морских платформ из стальных конструкций. Они будут располагаться в 64 км от берега на структуре «Каламкас-море».

Первый замакима напомнил, что ТОО «Kalamkas-Khazar Operating» анонсирует первую добычу на Каламкас-Хазар в конце 2028 года, а иностранным стратегическим партнёром КМГ выступает российская нефтяная компания «Лукойл».

Отмечено также, что в рамках реализации проекта предусматривается участие казахстанских верфей и площадок по производству металлоконструкций (Актау, Баутино, Курык).

Еще один проект, направленный на привлечение инвестиции, связан с производством полипропилена. Акиматом области ведутся переговоры с потенциальными инвесторами по проработке вопроса создания нового завода по производству полипропилена.

- Проект инициирован компанией «KMG PetroChem», которой начаты работы по изучению вопроса по реализации проекта «Строительство новой установки полипропилена». В случае положительных результатов переговоров запуск завода ожидается в 2026 году с привлечением 1 млрд долларов США. Планируется, что в строительстве будут задействованы до 3 тысяч человек, а после сдачи объекта в эксплуатацию будут созданы 800 постоянных рабочих мест, - пояснил Жумабай Карагаев.

Он рассказал еще об одном крупном проекте, который в настоящее время активно изучается в регионе. Это строительство металлургического завода с привлечением 980 млн долларов США.

- Проект инициирован турецкой компанией «YDA», начавшей изучать вопросы по реализации указанного проекта. Для его реализации рассматривается территория СЭЗ «Морпорт Актау. При положительном результате переговоров запуск на 1 этапе ожидается в 2026 году. Планируется, что новый завод позволит трудоустроить 2500 человек, а во время его строительства работой будут обеспечены 6 тысяч человек, - заключил Жумабай Карагаев.

Таким образом, только эти три проекта привлекут в экономику региона 7,98 млрд долларов США, или почти 3,6 трлн тенге, и позволят создать 4 000 постоянных и 9 000 временных рабочих мест.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Комментарии ( 2 )

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  • синдбад
 Pluto9701 (Посетители) Сегодня, 11:29
Цитата: DiDa
Хорошо если эти проекты реализуются, а не останутся лишь на бумаге.

Даже если и реализуется бензин и дизель будет по обыкновению дороже и дороже, чем больше нефти тем дороже топливо а не наоборот.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ЛШП
 DiDa (Посетители) Сегодня, 10:59
Хорошо если эти проекты реализуются, а не останутся лишь на бумаге.
 
 

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