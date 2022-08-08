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Опубликовано: Сегодня, 12:39

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В Мангистау состоялось открытие первого визит-центра для туристов

Аким области Нурлан Ногаев 5 августа побывал с рабочей поездкой в Тупкараганском районе, где ознакомился с работой первого визит-центра «Сартас», сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима МО
В рамках рабочего визита глава региона посетил находящиеся на территории района памятники истории и культуры – подземные мечети «Шакпак ата» и «Султан епе», а также некрополь «Кентi баба».

В Мангистау состоялось открытие первого визит-центра для туристов

Фото пресс-службы акима МО


Следующим объектом посещения стал визит-центр «Сартас», построенный в Мангистауской области с целью развития туризма.

Визит-центр «Сартас» расположен на берегу Каспийского моря, примерно в 32 километрах от посёлка Таушык, территориально относится к Тупкараганскому району.

В Мангистау состоялось открытие первого визит-центра для туристов

Фото пресс-службы акима МО


Нурлан Ногаев поздравил жителей с открытием центра и пожелал успехов в развитии туризма в районе.

- Туризм имеет большое значение в развитии экономики региона. Мы всегда готовы поддержать местных предпринимателей, работающих в этом направлении. В настоящее время зарубежные туристы проявляют интерес к сакральным и природным достопримечательностям Мангистау. Множество исторических мест расположены в Тупкараганском районе. У визит-центра «Сартас», как у пункта для остановки и отдыха туристов, посещающих этот район, большое будущее, - отметил Нурлан Ногаев.
В Мангистау состоялось открытие первого визит-центра для туристов

Фото пресс-службы акима МО


Туристы, направляющиеся ознакомиться с такими достопримечательностями, как «Жыгылган», «Саура», «Тамшалы», теперь имеют возможность остановиться и отдохнуть в визит-центре «Сартас». Новый объект может принять порядка 100 туристов в день.



- Это первый визит-центр, который открывается в Мангистау. Уверен, что благодаря данному визит-центру будет интенсивно развиваться и местный туризм. В текущем году АО «Национальная компания «Kazakh Tourism» реализует 20 проектов для развития туризма по всей стране. Один из них будет организован в визит-центре «Сартас». Наша цель - привлечь в центр большое количество туристов, - сообщил председатель АО «Национальная компания
«Kazakh Tourism» Талгат Аманбаев.

В Мангистау состоялось открытие первого визит-центра для туристов

Фото пресс-службы акима Мангистауской области.


Стоит отметить, что визит-центр построил местный предприниматель Ербол Байжигитов на собственные средства. Стоимость проекта - 248 миллионов тенге.

- Сегодня число туристов, приезжающих насладиться природой Мангистау, увеличивается изо дня в день. Этот показатель стал причиной для строительства визит-центра. В Тупкараганском районе есть исторические места с особой природой, которые известны широкой публике. Количество посетителей этих мест также увеличивается с каждым годом. Поэтому визит-центр станет местом, где будут останавливаются и отдыхать туристы прибывающие в наш край. Особенность проекта в том, что он находится посреди самых красивых локаций и исторических мест Тупкараганского района, - рассказал основатель визит-центра «Сартас» Ербол Байжигитов.



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Туризм


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