Концепцию антикоррупционной политики обсудили в Актау

На заседании отмечено, что в Казахстане государственных служащих будут проверять на коррупционную устойчивость – Integrity Check. Внедрение этого механизма предусмотрено в концепции антикоррупционной политики на 2022–2026 годы.Главный специалист департамента антикоррупционной службы РК по Мангистауской области Нургуль Мукатай отметила, что основная идея документа – заблаговременное предупреждение коррупционных преступлений.- То есть, стратегический документ нацелен на более комплексную и глубокую работу по искоренению предпосылок коррупции. Эта мера рационально используется во многих странах мира. Она лишает смысла приходить на госслужбу с целью обогащения, и в долгосрочной перспективе обеспечит формирование поколения добропорядочных профессионалов, - подчеркнула Нургуль Муктай.Проверку на честность начнут с сотрудников правоохранительных органов. Им будут предлагать вознаграждение за выполнение определенных действий в рамках его обязанностей. Если сотрудник сообщит об этом в уполномоченный орган по борьбе с коррупцией или же своему начальнику, значит он прошел проверку.Кроме того, Концепцией предусмотрено усиление ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений.