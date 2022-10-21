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Опубликовано: Сегодня, 16:30

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Концепцию антикоррупционной политики обсудили в Актау

В Актау с участием сотрудников правоохранительных органов состоялось заседание по вопросам противодействия коррупции, где детально обсужден проект Концепции антикоррупционной политики, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Антикора.

Фото предоставлено центром общественных коммуникаций Мангистауской области
На заседании отмечено, что в Казахстане государственных служащих будут проверять на коррупционную устойчивость – Integrity Check. Внедрение этого механизма предусмотрено в концепции антикоррупционной политики на 2022–2026 годы.

Концепцию антикоррупционной политики обсудили в Актау


Главный специалист департамента антикоррупционной службы РК по Мангистауской области Нургуль Мукатай отметила, что основная идея документа – заблаговременное предупреждение коррупционных преступлений.

- То есть, стратегический документ нацелен на более комплексную и глубокую работу по искоренению предпосылок коррупции. Эта мера рационально используется во многих странах мира. Она лишает смысла приходить на госслужбу с целью обогащения, и в долгосрочной перспективе обеспечит формирование поколения добропорядочных профессионалов, - подчеркнула Нургуль Муктай.

Проверку на честность начнут с сотрудников правоохранительных органов. Им будут предлагать вознаграждение за выполнение определенных действий в рамках его обязанностей. Если сотрудник сообщит об этом в уполномоченный орган по борьбе с коррупцией или же своему начальнику, значит он прошел проверку.

Кроме того, Концепцией предусмотрено усиление ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений.



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