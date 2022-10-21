Концепцию антикоррупционной политики обсудили в Актау

Фото предоставлено центром общественных коммуникаций Мангистауской области
На заседании отмечено, что в Казахстане государственных служащих будут проверять на коррупционную устойчивость – Integrity Check. Внедрение этого механизма предусмотрено в концепции антикоррупционной политики на 2022–2026 годы.
Главный специалист департамента антикоррупционной службы РК по Мангистауской области Нургуль Мукатай отметила, что основная идея документа – заблаговременное предупреждение коррупционных преступлений.
- То есть, стратегический документ нацелен на более комплексную и глубокую работу по искоренению предпосылок коррупции. Эта мера рационально используется во многих странах мира. Она лишает смысла приходить на госслужбу с целью обогащения, и в долгосрочной перспективе обеспечит формирование поколения добропорядочных профессионалов, - подчеркнула Нургуль Муктай.
Проверку на честность начнут с сотрудников правоохранительных органов. Им будут предлагать вознаграждение за выполнение определенных действий в рамках его обязанностей. Если сотрудник сообщит об этом в уполномоченный орган по борьбе с коррупцией или же своему начальнику, значит он прошел проверку.
Кроме того, Концепцией предусмотрено усиление ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений.
Главный специалист департамента антикоррупционной службы РК по Мангистауской области Нургуль Мукатай отметила, что основная идея документа – заблаговременное предупреждение коррупционных преступлений.
- То есть, стратегический документ нацелен на более комплексную и глубокую работу по искоренению предпосылок коррупции. Эта мера рационально используется во многих странах мира. Она лишает смысла приходить на госслужбу с целью обогащения, и в долгосрочной перспективе обеспечит формирование поколения добропорядочных профессионалов, - подчеркнула Нургуль Муктай.
Проверку на честность начнут с сотрудников правоохранительных органов. Им будут предлагать вознаграждение за выполнение определенных действий в рамках его обязанностей. Если сотрудник сообщит об этом в уполномоченный орган по борьбе с коррупцией или же своему начальнику, значит он прошел проверку.
Кроме того, Концепцией предусмотрено усиление ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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