В Актау подписан план мероприятий по формированию антикоррупционной культуры

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План совместных действий подписан в рамках меморандума о взаимном сотрудничестве между Агентством РК по противодействию коррупции и Министерством внутренних дел.

Отмечено, что план предусматривает привлечение потенциала обеих структур к формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупции.



Приведена в пример концепция «Слышащего государства», где главным являются интересы простых людей, где налажен механизм взаимодействия государственных органов с гражданами и функционирует безбарьерная инфраструктура, позволяющая гражданам быть вовлечёнными в процесс принятия решения и контроля над ними.



Совместный план подписали руководители департаментов Адилхан Аширбаев и Аян Дуйсембаев.



Теперь стороны будут совместно работать над формированием антикоррупционной культуры в Мангистау, что подразумевает усиление связей с общественностью, сохранение преемственности поколений, воспитание честного и добропорядочного поколения.