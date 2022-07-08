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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 19:14

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В Актау подписан план мероприятий по формированию антикоррупционной культуры

Два департамента Мангистауской области: полиции и по противодействию коррупции, приняли план совместных действий, передаёт Центр общественных коммуникаций со ссылкой на антикоррупционную службу.

Фото ЦОК МО
План совместных действий подписан в рамках меморандума о взаимном сотрудничестве между Агентством РК по противодействию коррупции и Министерством внутренних дел.
Отмечено, что план предусматривает привлечение потенциала обеих структур к формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупции.

Приведена в пример концепция «Слышащего государства», где главным являются интересы простых людей, где налажен механизм взаимодействия государственных органов с гражданами и функционирует безбарьерная инфраструктура, позволяющая гражданам быть вовлечёнными в процесс принятия решения и контроля над ними.

Совместный план подписали руководители департаментов Адилхан Аширбаев и Аян Дуйсембаев.

Теперь стороны будут совместно работать над формированием антикоррупционной культуры в Мангистау, что подразумевает усиление связей с общественностью, сохранение преемственности поколений, воспитание честного и добропорядочного поколения.



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Комментарии ( 1 )

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ak12 (Посетители) Сегодня, 20:14
Вообщем культур- мультур антикорупционный, будут в нас воспитывать.Что то, учителя совсем не внушают доверия.
 
 

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