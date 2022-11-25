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Опубликовано: Сегодня, 11:00

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Квазигосударственным организациям рассказали о антикоррупционной политике

В целях обсуждения вопросов противодействия коррупции в Мангистауском производственном филиале АО «КазТрансГазАймак» состоялась встреча, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства РК по противодействию коррупции Мангистауской области.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Во встрече приняли участие специалисты департамента антикоррупционной службы Мангистауской области, представители общественности и сотрудники учреждения.

В ходе мероприятия главный специалист Управления превенции Нургуль Мукатай подробно разъяснила цели и задачи концепции антикоррупционной политики РК на 2022-2026 годы, а также законодательные новеллы по усилению мер противодействия коррупции.

Кроме того, была озвучена исчерпывающая информация о персональной ответственности первых руководителей за коррупционные преступления подчинённых, дифференцированной системе поощрения граждан за информирование о фактах коррупции, расширении состава субъектов коррупции, даче взяток и посредничестве во взяточничестве, а также ужесточении ответственности за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность.

В ходе мероприятия были освещены вопросы института комплаенс. Обсуждены и озвучены рекомендации по наличию комплаенс-деятельности в субъектах квазигосударственного сектора, проведению внутреннего анализа, выявлению коррупционных рисков.

- Основная миссия антикоррупционных комплаенс-служб - обеспечение соблюдения организацией и её работниками законодательства о противодействии коррупции. Данная услуга предполагает контроль за соблюдением стандартов лояльности. Специалист по комплаенсу учреждения должен провести внутренний анализ и выявить коррупционные риски, - сказала главный специалист департамента Ханшайым Куспанова.

В завершение мероприятия специалисты ответили на вопросы участников и рассказали о дальнейшем укреплении партнёрских связей.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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