Квазигосударственным организациям рассказали о антикоррупционной политике

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

Во встрече приняли участие специалисты департамента антикоррупционной службы Мангистауской области, представители общественности и сотрудники учреждения.



В ходе мероприятия главный специалист Управления превенции Нургуль Мукатай подробно разъяснила цели и задачи концепции антикоррупционной политики РК на 2022-2026 годы, а также законодательные новеллы по усилению мер противодействия коррупции.



Кроме того, была озвучена исчерпывающая информация о персональной ответственности первых руководителей за коррупционные преступления подчинённых, дифференцированной системе поощрения граждан за информирование о фактах коррупции, расширении состава субъектов коррупции, даче взяток и посредничестве во взяточничестве, а также ужесточении ответственности за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность.



В ходе мероприятия были освещены вопросы института комплаенс. Обсуждены и озвучены рекомендации по наличию комплаенс-деятельности в субъектах квазигосударственного сектора, проведению внутреннего анализа, выявлению коррупционных рисков.



- Основная миссия антикоррупционных комплаенс-служб - обеспечение соблюдения организацией и её работниками законодательства о противодействии коррупции. Данная услуга предполагает контроль за соблюдением стандартов лояльности. Специалист по комплаенсу учреждения должен провести внутренний анализ и выявить коррупционные риски, - сказала главный специалист департамента Ханшайым Куспанова.



В завершение мероприятия специалисты ответили на вопросы участников и рассказали о дальнейшем укреплении партнёрских связей.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.