Ержан Кумискалиев: Каждый вопрос в Мунайлинском районе находится на контроле

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Ержан Кумискалиев рассказал о таких вопросах, как строительство спортивных и детских игровых площадок возле жилого массива Бесшокы, детского сада «Байтерек», поэтапное обновление спортивных и детских игровых площадок в 22 квартале и многоэтажных ветхих домов, расположенных в селе, приведение в порядок незастроенных дорог.



В ходе совещания населению был предоставлен свободный микрофоны. Жители задали акиму района вопросы по очереди на жилье, газоснабжению домов, построенных из подсобных помещений, дорогам и бродячим собакам.



Еще одна проблема, затронутая на встрече, это чистота. Аким района отметил, что выделяемые средства малочисленны, в связи с чем нет возможности привлечь большое количество рабочих, в селе Мангистау около 20 уборщиков выполняют порученные им работы.



- Надо построить спортивный зал для инвалидов. У нас есть недостроенный парк в селе Мангистау-4, который мы также должны завершить. В селе должна быть построена 731 квартира, - проинформировал Ержан Кумискалиев.



Жителям, обратившимся по вопросу подачи газа на подсобные территории, пояснили, что это не входит в компетенцию акимата, проект и предложение можно сделать соответствующему учреждению совместно с соседями.



Ержан Кумискалиев провел личный прием граждан, поручил руководителям соответствующих отраслей, ответственным отделам решить вопросы, которые являются наиболее актуальными.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.