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Опубликовано: Сегодня, 16:07

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Ержан Кумискалиев: Каждый вопрос в Мунайлинском районе находится на контроле

Встреча акима Мунайлинского района с населением продолжилась в школе №1 села Мангистау. Здесь глава района также рассказал о проделанной работе и задачах, стоящих в планах на следующий год, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Ержан Кумискалиев рассказал о таких вопросах, как строительство спортивных и детских игровых площадок возле жилого массива Бесшокы, детского сада «Байтерек», поэтапное обновление спортивных и детских игровых площадок в 22 квартале и многоэтажных ветхих домов, расположенных в селе, приведение в порядок незастроенных дорог.

В ходе совещания населению был предоставлен свободный микрофоны. Жители задали акиму района вопросы по очереди на жилье, газоснабжению домов, построенных из подсобных помещений, дорогам и бродячим собакам.

Еще одна проблема, затронутая на встрече, это чистота. Аким района отметил, что выделяемые средства малочисленны, в связи с чем нет возможности привлечь большое количество рабочих, в селе Мангистау около 20 уборщиков выполняют порученные им работы.

- Надо построить спортивный зал для инвалидов. У нас есть недостроенный парк в селе Мангистау-4, который мы также должны завершить. В селе должна быть построена 731 квартира, - проинформировал Ержан Кумискалиев.

Жителям, обратившимся по вопросу подачи газа на подсобные территории, пояснили, что это не входит в компетенцию акимата, проект и предложение можно сделать соответствующему учреждению совместно с соседями.

Ержан Кумискалиев провел личный прием граждан, поручил руководителям соответствующих отраслей, ответственным отделам решить вопросы, которые являются наиболее актуальными.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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Комментарии ( 1 )

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Adai11 (Посетители) Сегодня, 16:29
Поэтапное обновление спортивных и детских игровых площадок в 22 микрорайоне - разве это не относиться г Актау?????
 
 

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