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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 20:54

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Что необходимо знать призывникам и военнослужащим для получения отсрочки по займам и микрокредитам

Согласно данным Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство) по состоянию на 1 сентября 2023 года отсрочку платежей получили 5 тыс. призывников и военнослужащих по 8,8 тыс. займам на сумму 1,4 млрд тенге на период прохождения ими срочной воинской службы.

© Photo : Министерство обороны Казахстана
Напомним, что в декабре 2022 года между Министерством обороны РК и Агентством подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве, предусматривающий предоставление отсрочек платежей по банковским займам и микрокредитам заемщиков, призванных на срочную воинскую службу.

Fingramota.kz расскажет об алгоритме действий по предоставлению отсрочки платежей по банковским займам и (или) микрокредитам призывникам и военнослужащим, проходящих военную службу по призыву:

1. Министерство обороны предоставляет Агентству список призывников и военнослужащих, проходящих срочную воинскую службу, имеющих займы, с указанием персональных данных и наименования банка или МФО;

2. Агентство направляет в адрес банков, МФО или коллекторских агентств полученные от Министерства обороны списки призывников и военнослужащих, проходящих срочную воинскую службу и имеющих банковские займы и (или) микрокредиты;

3. Банки и МФО осуществляют оперативное предоставление отсрочки, а также приостановление всех форм взыскания задолженности, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Предоставление банками и МФО отсрочки платежей по банковским займам и микрокредитам осуществляется в соответствии со статьями 36 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и 9-2 Закона Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности» при обращении призывника или военнослужащего либо его законного представителя с заявлением и приложением справок, подтверждающих факт призыва или прохождения военнослужащим срочной воинской службы.

Может ли заемщик лично обратиться к кредитору?
Заемщик вправе самостоятельно направить заявление в банк или МФО посредством электронной почты, онлайн-системы «банк-клиент», интернет-ресурса, мобильного приложения, других средств связи, либо путем посещения офиса кредитора. К заявлению необходимо приложить справку, подтверждающую факт призыва или прохождения военнослужащим срочной воинской службы.

Призывникам или военнослужащим отсрочка по займам предоставляется при личном обращении к кредитору и согласно списку Министерства обороны. Также обращение к кредитору могут подать представители заемщика по доверенности.

При этом направление дополнительного заявления в Агентство не требуется.

Действия кредитора
В период предоставления отсрочки платежей по банковским займам и (или) микрокредитам по основному долгу и (или) вознаграждению кредитор приостанавливает:

1) подачу судебных исков, обращение к нотариусу для совершения исполнительной надписи для взыскания задолженности, в период пользования займом;

2) реализацию жилища, включая принятого на баланс банка (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) по обязательствам заемщика (созаемщика, гаранта, залогодателя);

3) выселение семьи заемщика (созаемщика, гаранта, залогодателя) из жилища, в том числе, находящегося на балансе банка (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций).

По займам и (или) микрокредитам, по которым вынесены судебные акты, кредитор приостанавливает все формы взыскания задолженности.

Что делать в случае отказа со стороны кредитора?
В случае отказа в предоставлении отсрочки кредитором, призывник или военнослужащий вправе официально обратиться в Агентство следующими способами:

• Посредством портала электронного правительства Республики Казахстан (https://egov.kz/cms/ru), в сервисе «Электронные обращения» выбрать «Заказать услугу онлайн» и заполнить текст обращения с прикреплением подтверждающих документов;

• С помощью электронного сервиса eOtinish (https://eotinish.kz/). Подача заявления осуществляется через приложение eGov, в сервисе «Подать обращение» нужно выбрать «Заявление» и заполнить текст заявления;

• В письменной форме по адресу Агентства: А15С9Т5, г. Алматы, мкр-н Коктем-3, д.21;

• В Управление региональных представителей Агентства, адреса которых можно найти на сайте Агентства.

Для дополнительной консультации призывник или военнослужащий может обратиться в Агентство через:
- call-центр по номеру «1459»;
- мобильное приложение « », скачать которое можно в App Store и Play Market.


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