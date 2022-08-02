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Опубликовано: Сегодня, 13:15

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Спортивную школу строят в Мунайлинском районе

В селе Батыр Мунайлинского района ведется строительство спортивной школы для подростков, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Новый спортобъект возводится на четвертой улице села. Здесь будут созданы все условия для свободных занятий детей различными видами спорта: настольным теннисом, дзюдо, каратэ, қазақ күреси, боксом и др. Кроме того, в школе предусмотрены медпункт, раздевалки, умывальники.

Строительство здания началось четыре месяца назад. Бригады работают в две смены.

- Большинство подростков сейчас предпочитают пассивный отдых – телефоны, планшеты и так далее. Но совсем скоро у юных жителей села появится возможность заниматься укреплением своего здоровья, спортом. Возможно, из наших сельских детей в будущем вырастут известные чемпионы, но самое главное – занять их досуг полезным делом, - говорит Мейірім Жанузаков, владелец спортивной школы, учитель технологии средней школы №10 села Батыр.

Сегодня строительные работы идут полным ходом. Инициаторы не брали кредитов на возведение объекта, они строят его на собственные накопленные средства. Причем, большую часть работ выполняют сам молодой предприниматель, которому активно помогают родственники и друзья.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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