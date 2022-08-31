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Опубликовано: Сегодня, 18:45

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В школах Мангистау значительно увеличилось количество учащихся

В целом количество учащихся всех 185-ти школ региона по сравнению с прошлым годом увеличилось на 9 тысяч и достигло 175 тысяч, сообщила на брифинге в Центре общественных коммуникаций заместитель руководителя управления образования Мангистауской области Гульмира Мамаева.

Иллюстративное фото
По словам Гульмиры Мамаевой, в 2022-2023 учебном году в первый класс были приняты 20 015 детей. Все школы области, за исключением одной, находятся на пятидневном обучении, выходной станет суббота и для 15 тысяч учителей.

- Что касается специфики учебной программы, то в школах с казахским языком обучения учащиеся 1 класса будут получать знания на казахском языке. Во втором классе в программу добавят русский, а в третьем – английский языки. В школах же с русским языком обучения в 1 классе будут использоваться казахский и русский языки, английский включат в программу с 3 класса, - проинформировала Гульмира Мамаева.

С ее слов, для первых классов художественный труд был разделен на два отдельных предмета: «изобразительное искусство» и «трудовое обучение». По этим предметам разработаны учебные программы, в содержании которых основной акцент сделан на формировании практических навыков обучающихся.

Учебники и учебно-методические комплекты доставлены в регион и розданы учащимся.
В рамках проекта «Школа, жаждущая чтения» будет приобретено 137 тысяч экземпляров художественной литературы.

Спикер на брифинге также отметила, что соцпомощь оказана более 20 тысячам детей.

- В этом году соцпомощь в 40 тысяч тенге предназначена для 35 000 учащихся, нуждающихся в социальной поддержке. На данный момент такой поддержкой охвачены более 20 тысяч детей. Кроме того, в августе стартовала традиционная акция «Дорога в школу», в рамках которой компания «Самрук-Казына» обеспечит учебными пособиями 2702 первоклассника, нуждающихся в социальной поддержке, - рассказала специалист.

Гульмира Мамаева добавила, что во всех школах области завтра будут организованы торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний и классные часы.



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