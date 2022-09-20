В Актау стартовал ІІ Международный театральный фестиваль «ABISH ALEMI»

Асанали Ашимов
По словам Пании Сармурзиной, в мероприятии примут участие девять театральных коллективов из разных стран.
- При организации акимата Мангистауской области, при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, управления культуры, архивов и документации Мангистауской области, в этом году мы проводим этот фестиваль второй раз на международном уровне. В фестивале примут участие три иностранных государства и шесть театров страны. Приятным сюрпризом для любителей театрального искусства станет встреча с нашей всенародно любимой «Кыз Жибек» Меруерт Утекешовой, - рассказала Пания Сармузина.
Цель мероприятия - популяризация творчества Абиша Кекилбаева. Специально приглашенный на фестиваль мэтр театрального искусства Асанали Ашимов отметил важность мероприятия.
- Абиш - это не только Мангистау, Абиш - это не только Казахстан, это мир. Поэтому название «Әбіш әлемі» соответствует духу фестиваля. Мы должны прославлять произведения писателя, которые пробуждают в нас национальную веру, сознание. Фестиваль стимулирует театральные коллективы к новому успеху, - сказал художественный руководитель Казахского национального академического театра драмы имени Мухтара Ауэзова Асанали Ашимов.
Мероприятие посетили представители казахского и зарубежного искусства, что порадовало зрителей. Ведь фестиваль развивает творческие связи не только между городами, но и между соседними государствами, создает условия для обмена опытом с дружественными странами.
- Актау превратился в культурную столицу. Прекрасный город объединил страну и ее культуру. Репертуар, который мы будем смотреть, будет очень интересным. Среди постановок - Шекспир, классика и современная драматургия. Мы постараемся оценить выступления конкурсантов и выбрать лучших, - сказал профессор Грузинского государственного университета театра и кино им.Ш. Руставели Лаша Чхартишвили.
Напомним, бесплатные спектакли смогут посетить жители Актау в рамках Международного фестиваля.
- При организации акимата Мангистауской области, при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, управления культуры, архивов и документации Мангистауской области, в этом году мы проводим этот фестиваль второй раз на международном уровне. В фестивале примут участие три иностранных государства и шесть театров страны. Приятным сюрпризом для любителей театрального искусства станет встреча с нашей всенародно любимой «Кыз Жибек» Меруерт Утекешовой, - рассказала Пания Сармузина.
Цель мероприятия - популяризация творчества Абиша Кекилбаева. Специально приглашенный на фестиваль мэтр театрального искусства Асанали Ашимов отметил важность мероприятия.
- Абиш - это не только Мангистау, Абиш - это не только Казахстан, это мир. Поэтому название «Әбіш әлемі» соответствует духу фестиваля. Мы должны прославлять произведения писателя, которые пробуждают в нас национальную веру, сознание. Фестиваль стимулирует театральные коллективы к новому успеху, - сказал художественный руководитель Казахского национального академического театра драмы имени Мухтара Ауэзова Асанали Ашимов.
Мероприятие посетили представители казахского и зарубежного искусства, что порадовало зрителей. Ведь фестиваль развивает творческие связи не только между городами, но и между соседними государствами, создает условия для обмена опытом с дружественными странами.
- Актау превратился в культурную столицу. Прекрасный город объединил страну и ее культуру. Репертуар, который мы будем смотреть, будет очень интересным. Среди постановок - Шекспир, классика и современная драматургия. Мы постараемся оценить выступления конкурсантов и выбрать лучших, - сказал профессор Грузинского государственного университета театра и кино им.Ш. Руставели Лаша Чхартишвили.
Напомним, бесплатные спектакли смогут посетить жители Актау в рамках Международного фестиваля.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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