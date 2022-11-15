Участников туристического хакатона наградили в Актау

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Мероприятие проходило в стенах отеля Rixos Water World Aktau и собрало 43 участника в составе десяти команд, а также порядка 500 зрителей из числа молодежи и гостей города.



Участники туристического хакатона прокачивали свои навыки, знакомились с другими увлеченными специалистами и получили полезные контакты.



Так, команда из Актау Star Family, состоящая из отца и двух его сыновей, учащихся 7 и 9 классов, заняла первое место. Мужчина занимался координированием и распределением задач, а его сыновья прописывали все коды, принципиально не используя готовые инструменты. Команда разработала сайт, рабочий whatsapp/telegram бот, интеграцию с Яндекс Алиса и поисковыми системами. Была также сделана общая страница управления всеми ботами и интеграциями для удобства пользования.



2 место завоевала команда «Hacktau», подготовившая максимально удобное как для туристов, так и для гидов приложение с верификацией по ИИН и с возможностью обучения и сертификации гидов.



Ну а 3 место у команды Bon Voyage - это ученики 9-11 классов НИШ Актау. Они разработали рабочее приложение с возможностью бронирования и оплаты туров в считанные минуты, а также подготовили рекламный видеоролик для своего приложения.



По итогу хакатона две команды приглашены в Astana Hub, а проектом одной из команд заинтересовались местные инвесторы, развивающие индустрию туризма.



В пресс службе национальной компании «Kazakh Tourism» отмечают двойную пользу проведения такого рода мероприятий, с одной стороны - для представителей тур индустрии, это поиск решения актуальных проблем, ну а с другой - для профессионалов IT сферы, это возможность показать себя и привлечь инвестиции для своих проектов.



Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры и спорта РК и нацкомпании «Kazakh Tourism», а также акимата Мангистауской области и Astana Hub.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.