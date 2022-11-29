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Опубликовано: Сегодня, 13:20

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Туристы могут узнать об экскурсионном гиде и его деятельности, отсканировав уникальный QR-код

В Актау 28 ноября состоялся слёт гидов. В ходе мероприятия были обсуждены темпы развития туристской отрасли страны и Мангистауской области, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Национальной компании «Kazakh Tourism».

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Мероприятие открыл руководитель управления туризма Мангистауской области Маулен Габдулкалиев, который рассказал о планируемых проектах по развитию туризма в регионе.

Представители АО «НК Kazakh Tourism» ознакомили участников сл6ета с проектом оцифровки гидов и экскурсоводов, который позволит объединить данные обо всех гидах и экскурсоводах страны. По проекту, в ближайшее время туристы получат возможность узнать подробности о гиде и его деятельности с помощью QR-кодировки на бейджах гида.

Кроме того, на платформе будет размещена единая база информации по туристским объектам и маршрутам, чтобы гиды и туристы могли ознакомиться с актуальной информацией.

Приглашенные на мероприятие спикеры затронули актуальные темы, касающиеся работы гидов, экскурсоводов и инструкторов по туризму.

- Для качественного обслуживания туристов мы должны соответствовать мировому уровню. Поэтому очень важно обучать гидов в соответствии с международными стандартами, - отметил Жанар Габит, национальный тренер WFTGA РК и президент саморегулируемой ассоциации гидов и туристических объектов (САГиТО).

Напомним, с 22 по 27 ноября прошёл тренинг для гидов по методике WFTGA. Сегодня 24 гида получили сертификаты о прохождении обучения. Ожидается, что эта инициатива, поддержанная Министерством культуры и спорта Республики Казахстан, будет продолжена и в других регионах.

Организатор и инвестор «Школы профессионального мастерства экскурсоводов», руководитель проекта «Этно ауыл Когез», директор ТОО «Турист» Евгения Слюсарева, отметила различия в деятельности экскурсоводов и рассказала об их задачах и ответственности по обеспечению безопасности.

- Сегодня началась новая эра в развитии туризма Мангистауской области. Поэтому мы не должны быть равнодушны к работе гидов и экскурсоводов. Они должны быть образованными и квалифицированными, - сказала Евгения Слюсарева.

Габченко Александр Владимирович - сертифицированный инструктор по туризму, руководитель Туристского Клуба Bicycle Adventure Club поделился видами деятельности гидов-проводников, отметив, что очень важно различать понятия «инструктор по туризму» и «гид-проводник».

Слет позволил объединить гидов, экскурсоводов и представителей туристских организаций Мангистауской области, обсудить актуальные вопросы и обобщить предложения по их решению.

В частности, в ходе проведения мероприятия, туристским сообществом были обсуждены вопросы качества туров, организуемых в регионе, стандарты деятельности и обучения гидов и экскурсоводов, возможность предоставления экскурсий на иностранных языках и проблемы загрязнения туристских объектов бытовым мусором. Все озвученные предложения будут включены в план работы соответствующих организаций до следующего года.

По итогам слёта участники договорились провести мероприятия по использованию системы цифровизации гидов, проведению тренингов для гидов по международным стандартам, тем самым увеличив количество квалифицированных гидов и экскурсоводов.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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