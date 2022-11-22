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Опубликовано: Сегодня, 18:23

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Турнир по киберспорту состоялся в Актау

Турнир по киберспорту «Cyber Caspi Championship» с призовым фондом миллион тенге прошел в Актау. Оценив уровень состязания, специалисты сочли, что этот город может стать региональным хабом киберспорта, передает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
В Казахстане киберспорт уже 4 года является официальным видом спорта. На международном уровне все чаще наши спортсмены становятся призерами крупных турниров. Поэтому в рамках событийных мероприятий в Мангистау организован турнир среди любителей онлайн игр по дисциплине CS:GO.

Актау в качестве проведения такого турнира был выбран неслучайно. По статистике, Мангистауская область занимает первое место по доле пользователей сети Интернет в возрасте от 16 до 74 лет. Кроме того, приезжие игроки могут интересно провести время в одном из самых топовых туристских дестинаций страны.

Как отметил председатель нацкомпании Kazakh tourism Талгат Аманбаев, каждый год мировой рынок киберспорта растет в среднем на 20%.

- Это актуально и для Казахстана, где компьютерные игры были и являются частью жизни поколения 90-х, начала 00-х, которые не понаслышке знают про CS:GO, DOTA и так далее. И проведя такой локальный турнир, мы увидели живой интерес аудитории. Поэтому есть идеи по масштабированию таких мероприятий, - сказал Аманбаев.

Прошедший турнир состоял из двух этапов, в первом из которых команды прошли онлайн отбор. Полуфинал чемпионата провели оффлайн в Rixos Water World Aktau. По его итогам победу одержала команда Team Bikada, которая получила приз в 500 тысяч тенге. Серебряным призером, уступив чемпиону со счетом 0:3, стала команда Team D.Row – ее наградили суммой в 250 тысяч тенге. А третье и четвертое места у команд Team MTN и Team GoodFellas, получившие 150 и 100 тысяч тенге соответственно. Всего призовой фонд от партнеров турнира составил 1 миллион тенге.

Хедлайнерами мероприятия выступили известные блогеры Хаким Мукарам и Асылбек Шауалиев. Они считают, что Актау может стать региональным хабом по киберспорту с учетом реализации крупного инфраструктурного проекта по улучшению связи в регионе, а также авиадоступности.

По словам организаторов, в последующем такие мероприятия могут приобретать международный характер – стать частью мировых первенств, куда стекаются геймеры со всего света.
Для этого у нацкомпании имеется долгосрочная идея, по которой Актау должен пройти путь от проведения небольших локальных турниров до так называемого «мейджора» – серии престижных киберспортивных турниров.

В мире, как правило, большие киберспортивные события еще и сопровождаются многожанровыми фестивалями индустрии развлечений и комиксов как Comic-Con, Geek-Con и так далее.

Турнир состоялся 19 ноября в рамках Travel Fest Mangistau, проводимого АО «НК «Kazakh Tourism» при поддержке Министерства культуры и спорта РК, а также акимата Мангистауской области.

До конца ноября в Актау пройдут и другие мероприятия в рамках Travel Fest: семинары, тренинги, ярмарки и фестивали. Более подробно о них можно узнать по ссылке https://kazakhstan.travel/events?regionId=14.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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