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Опубликовано: Сегодня, 18:57

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В Мангистау АО «Самрук-Казына» презентовало детям 21 игровую площадку

АО «Самрук-Қазына» преподнесло прекрасный подарок мангистаусцам. В рамках празднования 15-летнего юбилея фонда и праздника Амал были введены в эксплуатацию три детские площадки, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото ЦОК Мангистауской области
По словам управляющего директора Фонда «Самрук-Казына» Гибрата Ауганова, на этот проект выделено более 1 млрд. тенге. В 2022 году через фонд «Samruk-Kazyna Trust» в Мангистауском регионе реализовано восемь социальных проектов на сумму 1,8 млрд. тенге.

- При оказании благотворительной помощи наш фонд уделяет особое внимание системности проектов и охвату регионов с предприятиями группы компаний, улучшению благосостояния населения. Уверен, что спортивные площадки, которые будут введены в эксплуатацию до конца марта, будут служить на благо детей, - сказал Гибрат Ауганов.

По словам управляющего директора Фонда «Самрук-Казына», до апреля будет завершено строительство и введено в эксплуатацию еще 18 площадок площадью от 400 до 1200 квадратных метров.

Заместитель акима Жанаозена Жанабай Аймаганбетов отметил, что от имени компании АО «Самрук-Қазына» единый оператор благотворительности фонд «Samruk-Kazyna Trust» оказывает поддержку в решении многих социальных вопросов в городе.

- В прошлом году помогли оснастить жанаозенские школы новыми партами и интерактивными досками, открыть реабилитационный центр, адаптированные спортивные секции и комплекс. Я ценю этот неоценимый вклад в развитие города и светлое будущее наших детей. Надеемся, что и в дальнейшем наше сотрудничество будет стабильным и успешным, - сказал Жанабай Аймаганбетов.

В презентации новых площадок приняли участие горожане, общественники и представители местных системообразующих предприятий нефтяной отрасли.

По словам жителей, детские площадки площадью до 1 200 квадратных метров были спроектированы в соответствии со всеми требованиями по качеству. Строительство площадок началось в феврале прошлого года в Жанаозене и селе Жетыбай.

- Объекты, построенные и вводимые в эксплуатацию при финансировании Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына», станут для молодежи и детей незаменимым местом для эффективного и полезного досуга и оздоровления. От имени жителей выражаем огромную благодарность. Теперь все, особенно родители, будут с особой заботой относиться к новым объектам, - сказала Рухия Калдыбай, общественница, представитель НПО.

Сотрудник ТОО «Oil Services Company» АО «НК «КазМунайГаз» Адилет Мутали стал свидетелем открытия замечательной площадки и выразил благодарность от лица молодых нефтяников.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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