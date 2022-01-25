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Семерых топ-менеджеров "Самрук-Казына" освободили от должностей

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:45
Семерых топ-менеджеров "Самрук-Казына" освободили от должностей
Фото с сайта tengrinews.kz
ФНБ "Самрук-Казына" заявил об освобождении от должностей семерых топ-менеджеров фонда, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

"В соответствии с планом мероприятий по реализации поручений Главы государства, согласно поданным заявлениям освобождены от занимаемых должностей:

Андрей Кравченко, управляющий директор по правовому сопровождению и рискам - член правления АО "Самрук-Қазына";
Мухтар Манкеев, управляющий директор по корпоративному управлению и социально-трудовым отношениям АО "Самрук-Қазына";
Ерлан Дурмагамбетов, управляющий директор по стратегии, устойчивому развитию и цифровой трансформации АО "Самрук-Қазына";
Мухтар Тажигалиев, соуправляющий директор по управлению активами АО "Самрук-Қазына";
Бектенбай Есполов, соуправляющий директор по связям с общественностью и правительством АО "Самрук-Қазына";
Жанат Тусупбеков, председатель правления ТОО "Объединенная химическая компания";
Куат Кожаков, генеральный директор КФ Samruk-Kazyna Trust", - говорится в сообщении.

Отметим, что некоторых топ-менеджеров из этого списка указали как ответственных исполнителей в опубликованном сегодня плане по реформированию "Самрук-Казына". К примеру, в плане указаны Мухтар Манкеев, Мухтар Тажигалиев и Андрей Кравченко.

Подробный план реформирования фонда "Самрук-Казына" доступен по ссылке.

Семерых топ-менеджеров "Самрук-Казына" освободили от должностей


Кроме того, портфельным компаниям "Самрук-Казына" было рекомендовано принять меры по сокращению численности сотрудников корпоративного центра в два раза и обеспечить увеличение зарплат производственного персонала до среднеотраслевых показателей.

"Портфельным компаниям рекомендовано освободить от занимаемых должностей в соответствии с действующим законодательством всех руководителей, отвечающих за вопросы закупок, а также работников, деятельность которых может быть связана с репутационными рисками для группы фонда.

Портфельные компании проинформировали фонд о планируемом увольнении целого ряда работников. По группе компаний АО "НК "КазМунайГаз" - 78 человек, АО "НАК" Казатомпром" - 46 человек, АО "НК "Казахстан темір жолы" - 32 человека и другие", - добавили в фонде.


Источник: tengrinews.kz
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