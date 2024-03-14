Фонд «Самрук-Қазына» оснастил сельскую амбулаторию новым рентгеновским аппаратом в Мангистау

Услугами смогут пользоваться 25 тысяч жителей сел Акшукур и Сайын Шапагатов Тупкараганского района.



Материально-техническое обновление стало возможно благодаря финансовой поддержке единого оператора благотворительности группы компаний АО «Самрук-Қазына» – фондом «Samruk-Kazyna Trust».



Рентгеновское оборудование марки New Oriental 1000ub – первый такой аппарат в Акшукурской амбулатории. Он позволит оперативно проводить диагностику пациентов двух поселков, в частности рентгенографию органов грудной клетки, состояния легких, сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей у пациентов с бронхолегочными заболеваниями, для выявления поражений костей, суставов и мягких тканей.



Принимать граждан будут опытные рентгенологи.



Рентгеновский аппарат New Oriental 1000UB U-ARM имеет компактный дизайн, установка и работа с этим устройством не требует значительных усилий. Аппарат предназначен для длительного использования.



Напомним, с 2016 по 2024 годы фонд «Samruk-Kazyna Trust» поддержал 48 социальных проектов в Мангистауской области на общую сумму 5,1 миллиарда тенге.