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Опубликовано: Сегодня, 19:44

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Фонд «Самрук-Қазына» оснастил сельскую амбулаторию новым рентгеновским аппаратом в Мангистау

В преддверии праздника Наурыз медоборудование передано в сельскую врачебную амбулаторию Мангистауской области. Об этом сообщает пресс служба фонда «Samruk-Kazyna Trust».

Фото предоставила пресс служба фонда
Услугами смогут пользоваться 25 тысяч жителей сел Акшукур и Сайын Шапагатов Тупкараганского района.

Материально-техническое обновление стало возможно благодаря финансовой поддержке единого оператора благотворительности группы компаний АО «Самрук-Қазына» – фондом «Samruk-Kazyna Trust».

Рентгеновское оборудование марки New Oriental 1000ub – первый такой аппарат в Акшукурской амбулатории. Он позволит оперативно проводить диагностику пациентов двух поселков, в частности рентгенографию органов грудной клетки, состояния легких, сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей у пациентов с бронхолегочными заболеваниями, для выявления поражений костей, суставов и мягких тканей.

Принимать граждан будут опытные рентгенологи.

Рентгеновский аппарат New Oriental 1000UB U-ARM имеет компактный дизайн, установка и работа с этим устройством не требует значительных усилий. Аппарат предназначен для длительного использования.

Напомним, с 2016 по 2024 годы фонд «Samruk-Kazyna Trust» поддержал 48 социальных проектов в Мангистауской области на общую сумму 5,1 миллиарда тенге.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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