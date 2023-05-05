Начинающие предприниматели Мангистау смогут получить льготное кредитование под 1% годовых

Экономическая политика Казахстана направлена на развитие малого и среднего бизнеса. Особое внимание уделяется насыщению внутреннего рынка отечественными товарами и услугами. В Мангистау реализуется пакет мер по поддержке малого и среднего бизнеса. Например, в 2023 году в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства выделено 250 млн тенге для реализации новых бизнес-идей. Это в 12 раз больше, чем в прошлом году.Кроме того, в целях развития малого и среднего бизнеса в области в этом году планируется реализация региональной программы «Mangystau business». Начинающие предприниматели смогут получить льготное кредитование под 1% годовых. Срок кредита - 60 месяцев. В рамках реализации региональной программы планируется создание более 100 рабочих мест с поддержкой 50 новых проектов.- Мы неоднократно открыто говорили, что найти работу в нефтяной отрасли всем невозможно. Поэтому государство предлагает конкретные меры, чтобы человек мог заняться собственным бизнесом, открыть свое дело. Для этого за счет государства любой желающий может бесплатно получить знания, подготовить бизнес-план. Для развития предпринимательства можно воспользоваться мерой поддержки в виде льготного кредитования под 2,5 % годовых. Также в этом году мы запускаем региональную программу «Mangystau business». Возможностями этой программы может воспользоваться любой начинающий предприниматель. Ограничения по возрасту не будет. Есть и другой вариант: попробовать получить грант, для этого нужно защитить на специальной комиссии разработанный бизнес-план. За последний год количество субъектов МСП выросло на 36,7%. Отсюда следует, что доля отрасли в экономике региона с годами растет, - отметил Нурлан Ногаев.В 2022 году 3 273 проекта малого и среднего бизнеса использовали механизмы господдержки. В том числе:- в рамках национального проекта развития предпринимательства оказана поддержка 3 106 проектам на сумму 46 млрд. тенге. В результате создано 274 новых рабочих места, сохранено 520 рабочих мест;- в рамках «Дорожной карты» занятости оказана поддержка 167 проектам на сумму 1 млрд. тенге.Глава региона подчеркнул, что желающим развивать свой бизнес стоит обратить внимание на внутренний туризм.- Огромный вклад в развитие туристической индустрии вносит малый и средний бизнес. Именно от владельцев небольших гостиниц и кафе, экскурсоводов, производителей национальных сувениров и местных продуктов питания очень часто зависит, какие впечатления получит турист. Я не раз обращал внимание, что в каждом селе нашего региона есть люди, которые занимаются рукоделием, валяют войлок, создавая поделки в казахском национальном стиле. Почему бы не вывести местный туризм на качественно новый уровень, - отметил аким области.По словам акима области, туризм относительно новая отрасль для Казахстана. Тем не менее Мангистауская область благодаря наличию большого числа сакральных мест и историко-культурных памятников, а также своему географическому расположению имеет большой потенциал в сфере туризма.Значение развития туристической отрасли региона растет с каждым годом. Это также можно увидеть в положительной динамике в отрасли. В 2022 году объем оказанных услуг в отрасли составил 11,5 млрд тенге и вырос в 1,6 раза. С начала года в регион прибыло более 310 тысяч туристов из-за рубежа и регионов страны. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала года запущено 6 рейсов: Актау-Лондон, Актау-Минеральные воды, Актау-Екатеринбург, Актау-Санкт-Петербург, Актау-Уфа, Актау-Сочи.В рамках развития курортной зоны в 2022 году местными инвесторами реализовано 4 проекта. В результате с привлечением инвестиций более 1,1 млрд тенге создано более 80 новых рабочих мест.В регионе в сфере туризма за период 2023-2025 годы планируется реализация 14 инвестиционных проектов на общую сумму 100 млрд тенге.- Все эти проекты дадут положительный мультипликативный импульс развитию экономики региона. Туристическая отрасль может стать одной из ведущих отраслей экономики современного Казахстана. Глядя на статистические данные, видно, что туризм по объемам дохода справедливо занял третье место среди ведущих отраслей мировой экономики, - заключил Нурлан Ногаев.