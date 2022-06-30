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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 10:52

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В Актау реализуется второй этап развития курортный зоны «Теплый пляж»

Об этом сегодня, 30 июня, в ходе пресс-конференции в Службе Центральных коммуникаций рассказал аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Как отметил глава региона, по итогам 1 квартала текущего года объем оказанных услуг в сфере туризма составил 1,2 млрд. тенге и вырос на 20%, количество посетителей составило около 55 тыс. туристов из зарубежья и регионов страны, что на 4% больше по сравнению с предыдущим периодом прошлого года (1 квартал 2021г.- 52 383 чел.).

В настоящее время в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и при поддержке Правительства продолжается второй этап реализации проектов по инфраструктурному развитию Теплого пляжа города Актау.

В рамках 2 этапа развития курортной зоны реализуются 4 крупных инвестиционных проекта и 2 проекта местными инвесторами.

В результате планируется привлечение более 102 млрд.тенге инвестиций с созданием свыше 350 новых рабочих мест.

Все эти проекты окажут положительный мультипликативный эффект на развитие экономики региона:

1. Гольф-клуб. Гольф-отель «Fairmont» с виллами – стоимость проекта – 59,5 млрд.тенге;
2. Торогвые ряды «Town Center» - стоимость проекта – 32,8 млрд.тенге;
3. «Строительство комплекса вилл и апартаментов» - стоимость проекта – 2,8 млрд.тенге;
4. «Строительство курортно-гостиничного комплекса «Aqualina Resort» - стоимость проекта – 7,0 млрд.тенге;
5. «Строительство Визит-центра в Тупкараганском районе» (2-й этап) объем инвестиций – 100 млн.тенге;
6. База отдыха «Фламинго Резорт» стоимость проекта - 500 млн. тенге.

На сегодняшний день при поддержке правительства в неделю по международным и внутренним маршрутам вылетает 152 авиарейса на 27 направлений, из них 61 рейс на 19 направлений в страны дальнего и ближнего зарубежья.

В период с 2021 по 2022 годы при поддержке правительства, после пандемии, было восстановлено 20 рейсов в неделю по международным и внутренним направлениям. С мая по июнь, 2 раза в неделю запускаются новые международные авиарейсы на 6 направлениях. А количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом, увеличилось на 42,4%.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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