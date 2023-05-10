В селе Батыр ведутся работы по асфальтированию дорог

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В рамках трех проектов будут проведены ремонтные работы на восьми улицах сельского округа Батыр.В частности, будет поэтапно проведен средний ремонт первой улицы микрорайона Емир и двенадцатой улицы микрорайонов Шеркала, Самал, Тамшалы, а также перекрестка микрорайонов Емир - Шеркала, перекрестка микрорайонов Самал - Шеркала, перекрестка микрорайонов Самал - Тамшалы, на седьмой улице микрорайонов Хазар, Астана, Алматы, Болашак - всего 15 км дорог.- На основании обращений жителей в 2022 году разработан проект по асфальтированию нескольких улиц. В этом году, в зависимости от источников финансирования, эти проекты начинают реализовываться. Основным приоритетом было соединить друг с другом ранее построенные асфальтовые дороги, выложить дороги, ведущие к социальным объектам, и дороги, по которым будет курсировать общественный транспорт. В дорожно-строительных работах будут задействованы безработные жители села, - говорит и.о. акима села Гульшеру Джаилганова.В настоящее время ведутся работы по выравниванию, зачистке и восстановлению дорог.