В селе Курык строится пешеходная дорожка

Подрядная организация приступила к строительству. В настоящее время ведётся интенсивная, напряжённая работа.



- Пешеходам было трудно передвигаться, особенно школьникам. Теперь всё будет по-другому. Пусть наш аул процветает. Выражаем благодарность руководству, - говорит один из сельчан.



Общая площадь тротуаров для этого населённого пункта составляет 600 квадратных метров. Отметим, работы планируется завершить в июне.