В селе Курык строится пешеходная дорожка

Фото Центра общественных коммуникаций
Подрядная организация приступила к строительству. В настоящее время ведётся интенсивная, напряжённая работа.
- Пешеходам было трудно передвигаться, особенно школьникам. Теперь всё будет по-другому. Пусть наш аул процветает. Выражаем благодарность руководству, - говорит один из сельчан.
Общая площадь тротуаров для этого населённого пункта составляет 600 квадратных метров. Отметим, работы планируется завершить в июне.
- Пешеходам было трудно передвигаться, особенно школьникам. Теперь всё будет по-другому. Пусть наш аул процветает. Выражаем благодарность руководству, - говорит один из сельчан.
Общая площадь тротуаров для этого населённого пункта составляет 600 квадратных метров. Отметим, работы планируется завершить в июне.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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