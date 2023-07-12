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Опубликовано: Сегодня, 10:26

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До конца 2024 года в Мангистау запустят два предприятия рыбного хозяйства

В Мангистау активизирована работа по возрождению и развитию рыбного хозяйства с созданием новых предприятий, рабочих мест, увеличением объёмов выпускаемой продукции и сохранением популяции морской фауны, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Возрождение и развитие рыбного хозяйства с упором на выращивание поголовья и производства продукции является одним из перспективных, а следовательно, приоритетных направлений, способных оказать мультипликативный положительный эффект для увеличения показателей СЭР как региона, так и страны в целом.

Протяженность береговой линии на территории Мангистауской области составляет 1350 км. Под рыбный промысел на данный момент предусмотрено 6 зон в двух районах, которые разделены на 33 участка. Тупкараганский - 22 уч., Каракиянский - 11 уч. Общая штатная численность 162 рыболовных бригад составляла 793 рыбака. В 2023 году число бригад увеличилось до 169, рыбаков - до 811.

С целью государственной поддержки рыбного хозяйства на 2022 год выделено 10,5 млн тг., освоено 9,532 млн тг.

В настоящее время рыболовством в регионе занимаются 3 предприятия: «Caspian Riviera», «Kazakh osetter», «Nataly Company».
В 2022 году выращено рыбы с суммарным весом 47,5 тонны сомов и рыбы осетровых пород. Заявленный на 2022 год план перевыполнен на 10,5 тонны.

До конца 2024 года в Мангистау запустят два предприятия рыбного хозяйства


В ближайшие два года в области планируется открытие двух предприятий, занимающихся рыбоводством: ТОО «Caspy Altyn Balyk» и сельскохозяйственный производственный кооператив «Каусар Булак».

До конца 2024 года в Мангистау запустят два предприятия рыбного хозяйства



ТОО «Caspy Altyn Balyk» - проект по выращиванию и переработке осетровых рыб с установкой замкнутого водоснабжения. Стоимость проекта составляет 400 млн тенге.

До конца 2024 года в Мангистау запустят два предприятия рыбного хозяйства



Сельскохозяйственный производственный кооператив «Каусар Булак» оформляет земельный участок площадью 40 га, предоставленный в сельскохозяйственных целях, на 5 га в целях частичного рыбоводства. В настоящее время в пруду выращивают 28 000 штук мальков карпа. Стоимость проекта составляет 20 млн тенге.

Кроме того, для формирования квалифицированного кадрового резерва и гарантированного развития отрасли в Тупкараганском гуманитарно-профессиональном колледже открыт факультет рыбного хозяйства. Обучение будет проводиться по специализациям «рыбное производство» с квалификацией «Техник-технолог». В новом учебном году 20 студентов начнут обучение.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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