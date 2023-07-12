До конца 2024 года в Мангистау запустят два предприятия рыбного хозяйства

Возрождение и развитие рыбного хозяйства с упором на выращивание поголовья и производства продукции является одним из перспективных, а следовательно, приоритетных направлений, способных оказать мультипликативный положительный эффект для увеличения показателей СЭР как региона, так и страны в целом.Протяженность береговой линии на территории Мангистауской области составляет 1350 км. Под рыбный промысел на данный момент предусмотрено 6 зон в двух районах, которые разделены на 33 участка. Тупкараганский - 22 уч., Каракиянский - 11 уч. Общая штатная численность 162 рыболовных бригад составляла 793 рыбака. В 2023 году число бригад увеличилось до 169, рыбаков - до 811.С целью государственной поддержки рыбного хозяйства на 2022 год выделено 10,5 млн тг., освоено 9,532 млн тг.В настоящее время рыболовством в регионе занимаются 3 предприятия: «Caspian Riviera», «Kazakh osetter», «Nataly Company».В 2022 году выращено рыбы с суммарным весом 47,5 тонны сомов и рыбы осетровых пород. Заявленный на 2022 год план перевыполнен на 10,5 тонны.В ближайшие два года в области планируется открытие двух предприятий, занимающихся рыбоводством: ТОО «Caspy Altyn Balyk» и сельскохозяйственный производственный кооператив «Каусар Булак».ТОО «Caspy Altyn Balyk» - проект по выращиванию и переработке осетровых рыб с установкой замкнутого водоснабжения. Стоимость проекта составляет 400 млн тенге.Сельскохозяйственный производственный кооператив «Каусар Булак» оформляет земельный участок площадью 40 га, предоставленный в сельскохозяйственных целях, на 5 га в целях частичного рыбоводства. В настоящее время в пруду выращивают 28 000 штук мальков карпа. Стоимость проекта составляет 20 млн тенге.Кроме того, для формирования квалифицированного кадрового резерва и гарантированного развития отрасли в Тупкараганском гуманитарно-профессиональном колледже открыт факультет рыбного хозяйства. Обучение будет проводиться по специализациям «рыбное производство» с квалификацией «Техник-технолог». В новом учебном году 20 студентов начнут обучение.