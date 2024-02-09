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Опубликовано: Сегодня, 17:53

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Мангистауский регион лидирует по промысловому рыболовству

Мангистауская область занимает лидирующие позиции по промысловому рыболовству. Показатель основан на количестве рыбы и других водных животных, добываемых в Каспийском море, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
По словам руководителя отдела управления рыбного хозяйства Мангистауской области Абзала Бакытжанулы, промысловым рыболовством в регионе на сезонной основе занимаются 811 рыбаков, на постоянной основе - 75 рыбаков. Также в ближайшее время акиматом области по предложению предпринимателей будет начато освоение квоты на вылов молоди и ее глубокую переработку. В настоящее время объем выделенной квоты на вылов мальков составляет 8 тыс. тн, в дальнейшем планируется увеличить этот объем до 72 тыс. тонн. Это говорит о высоком потенциале Каспийского моря.

Мангистауский регион лидирует по промысловому рыболовству


В прошлом году в нашей области выращено 71,5 тонны рыбы. До 2021 года в регионе выращивали только осетровые виды рыб, сейчас выращивают сом, цихлиду, толстолобика, белого амура и карпа. Государственная поддержка развития рыбного хозяйства в регионе также существенная. В частности, на рыбное хозяйство из местного бюджета выделено 10,5 млн тенге в 2022 году, 20,5 млн тенге в 2023 году и 28,8 млн тенге в 2024 году. Предприниматели в основном получают субсидии на возмещение расходов на закуп рыбных кормов и приобретение рыбоводного материала.

Мангистауский регион лидирует по промысловому рыболовству


Кроме того, в соответствии с правилами организации отбора инновационных проектов в сфере агропромышленного комплекса Мангистауской области для развития рыбного хозяйства по программе 019 «Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта», предусмотрено 50 млн тенге.
В рамках программы реализуется проект ТОО "Казахстанское агентство прикладной экологии» "Формирование маточного поголовья лосося и создание инкубационного цеха на базе тепличного комплекса г. Актау".

– В соответствии с "Программой развития рыбного хозяйства на 2021-2030 годы" в Мангистауской области планируется выращивание 100 тыс. тонн рыбы. Для достижения данного показателя необходимо открыть в Каспийском море аквакультурные хозяйства со специальным ограждением. Для этого из местного бюджета были предусмотрены средства для проведения научно-исследовательских работ по выявлению участков, эффективных для выращивания товарной рыбы и других водных животных в природно-климатических условиях морской акватории Мангистауской области. По итогам исследовательских работ, которые предоставит научная организация, появится возможность обозначить участки 20 рыбоводных хозяйств в Мангистауском секторе Каспийского моря, - сказал Абзал Бакытжанулы.

Сегодня в регионе растет число предприятий, занимающихся выращиванием товарной рыбы. Одним из них является ТОО «Natali company» г. Актау. Предприятие, созданное 6 лет назад, произвело в 2022 году 22 тонны сомов, в 2023 году 32 тонны сомов и цихлид. Предприятие наращивает объемы производства.

Кроме того, одним из крестьянских хозяйств, занимающихся выращиванием в регионе донных, белых амурских и карповых рыб, является крестьянское хозяйство «СПК Каусар Булак». По словам руководителя хозяйства Талгата Калбайулы, рыба, приобретенная прошлой весной, сейчас весит более 1 килограмма.

- Мы создаем все условия для рыбаков. В хозяйстве строятся тридцать 10-тонных бассейнов для выращивания рыбы. В дальнейшем планируется выращивать мальков в бассейнах и выпускать в пруды с целью отлова, - сказал Талгат Калбайулы.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Комментарии ( 1 )

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Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 18:43
Может быть по рыбоводству? А в остальном наверное по промысловому браконьерству.
 
 

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