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Опубликовано: Сегодня, 21:44

Просмотров: 139

Разработать возможности создания садково-бассейнового хозяйства предлагают в Мангистау

Сегодня, 27 марта, в Актау с участием главы региона Нурлана Ногаева состоялось совещание, посвященное темпам и возможностям развития рыбной отрасли в Мангистауской области, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службой акима МО
Руководитель управления рыбного хозяйства Мангистауской области Арман Молдашев сообщил, что по итогам 2022 года структура рынка рыбной продукции региона выглядит следующим образом: выловлено – 4 915,8 тонны, выращено – 47,5 тонны, экспортировано – 25,4 тонны, импортировано – 18 тонн продукции.

За последние три года количество рыбы, выращенной в регионе, удвоилось, чему в том числе способствовала Программа развития рыбного хозяйства. Так, были расширены меры господдержки отрасли и упрощены процедуры проектирования прудов для разведения рыбы. Кроме того, в рамках Налогового кодекса предусмотрено снижение налога на добавленную стоимость для промыслового рыболовства на 70%. Вместе с тем благодаря реализации Программы развития рыбного хозяйства, принятой в апреле 2021 года, к 2030 году в Мангистау планируется выращивать до 100 тысяч тонн рыбы в год.

Для успешной реализации Программы развития рыбного хозяйства в 2022 году постановлением акима области Нурлана Ногаева в регионе было открыто управление рыбного хозяйства.

Руководитель управления рыбного хозяйства Мангистауской области Арман Молдашев отметил, что для увеличения рыбной продукции необходимо разработать возможности создания садково-бассейнового хозяйства.

Разработать возможности создания садково-бассейнового хозяйства предлагают в Мангистау


- Каспийское море имеет большой потенциал для выращивания осетровых, лососевых рыб и их гибридов. Однако стоит признать, что эксплуатация рыбных запасов естественных водоемов имеет свои пределы, особенно учитывая, что в регионе нет других рек и озер. В связи с этим необходимо рассмотреть возможность развития технологии изготовления решетчатых ограждений на море. Штормостойкие сетчатые ограждения - это специальные инструменты для выращивания рыбы в открытом море, предназначенные для выдерживания сильных штормов и волн. На сегодняшний день в Казахстане нигде не применяют данную технологию, поэтому предлагается привлечь научных специалистов и обозначить рыбоводные участки в сетчатом заборе Каспийского моря. В отличие от традиционного рыболовства, при данной технологии не происходит чрезмерной эксплуатации природных ресурсов. Наоборот, с помощью аквакультуры можно восстанавливать исчезающие виды и выпускать их в открытую природу. К тому же, с повсеместным развитием аквакультуры и при наличии соответствующей законодательной базы будет решаться проблема браконьерства. Развитие отрасли создаст дополнительные рабочие места и обеспечит занятость населения, - подчеркнул Арман Молдашев.

Разработать возможности создания садково-бассейнового хозяйства предлагают в Мангистау


Руководитель управления рыбного хозяйства Мангистауской области отметил, что в рыбной промышленности необходимо развивать научную базу и технологические инновации. Инвестиции в исследования и разработку новых технологий могут привести к повышению эффективности и устойчивости рыбной промышленности, а также к улучшению качества продукции.

Что касается развития промыслового рыболовства, то основной объем промыслового рыболовства в Каспийском море ведется на резиновых лодках и байдах без соблюдения межгосударственных стандартов и технических требований. В итоге рыбные продукты выставляют без замораживания, таким образом потребителям предлагают рыбу низкого качества.

Значительно улучшить ситуацию может увеличение рыболовных флотов и широкое использование новых технологий, а также создание прибрежной инфраструктуры. В этой связи предлагается рассмотреть возможность предоставления предпринимателю 50%-ой субсидии на приобретение рыболовного флота или предоставления кредита под сниженный процент.

- Еще одним направлением развития рыбного хозяйства стало открытие предприятий по сборке малых рыболовецких судов и флота. Это позволит расширить промысловое рыболовство на территории Каспийского моря, потому что это открывает нам путь к увеличению объемов производства рыбной продукции и развитию переработки. На всех крупных водоемах страны, например, Балхаш, Арал, Алаколь, Зайсан промысел ведет к повышению уровня рыболовства. Наша цель - добиться увеличения экспорта рыболовных судов и флотов в соседние страны - Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Азербайджан, то есть стать судостроительным предприятием в Центральной Азии, - добавил А. Молдашев.

Сборкой морских судов на сегодня в Мангистау занимается ТОО «Судовое оборудование и сервис».

Разработать возможности создания садково-бассейнового хозяйства предлагают в Мангистау


Нурлан Ногаев отметил, что рыбное хозяйство - это одна из самых больших отраслей, которая не только имеет большой вес, но и имеет свою специфику и огромный потенциал.

- Рыбное хозяйство является одним из перспективных направлений, которое динамично развивается как в мире, так и в Казахстане. Об этом неоднократно говорил также глава государства Касым-Жомарт Токаев, отмечая большой потенциал Каспийского моря. Оказываемые меры поддержки преследуют две основные задачи - обеспечить население рыбной продукцией и создать условия для развития рыбоводства. Результаты этой работы дают нам уверенность в том, что мы двигаемся в правильном направлении. Тем не менее в рыбной отрасли все еще сохраняется множество недостатков и проблем, эффективное решение которых будет способствовать повышению деловой активности, привлечению инвестиций, внедрению прогрессивных технологий выращивания рыбы, росту экспортного потенциала, созданию новых рабочих мест. Кроме того, для того чтобы мы работали не только на экспорт, но на импортозамещение, необходимо перенимать опыт других стран, чтобы внедрять его в нашем регионе, - сказал Нурлан Ногаев.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Комментарии ( 2 )

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freizer (Посетители) Сегодня, 22:11
Вы проблему Каспия с начало изучите и ликвидируйте застройку прибрежной зоны а потом уже дальше лезьте умники.
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 22:09
Разработать возможности создания садково-бассейнового хозяйства предлагают в Мангистау

Бла-бла-бла! Более важных задач нет? Господи! Кому нужно будет это ваше рыбное хозяйство, если регион останется без воды, света и тепла? Займитесь уже лучше вплотную модернизацией МАЭКа!
 
 

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