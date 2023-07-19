В Актау принимаются заявки на конкурс грантов

Yessenov University приглашает абитуриентов поступить в Актау. Заявки принимаются как онлайн, так и офлайн.

Приём документов также осуществляется через еGov или через приёмные комиссии высших учебных заведений. Также в университете действует виртуальная приёмная комиссия.



Мангистауские абитуриенты могут подать документы через приёмную комиссию Yessenov University.



Кроме 73 тысяч государственных грантов, по поручению Президента, для Yessenov University в этом году выделено 857 целевых грантов. Большая часть из них ориентирована на педагогику, менеджмент и технические специальности.



Список обладателей грантов будет опубликован до 10 августа. Приём в ВУЗ продлится до 25 августа.



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