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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 09:46

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В Актау принимаются заявки на конкурс грантов

Приём заявлений для участия в конкурсе образовательных грантов в высших учебных заведениях продлится до 20 июля, передаёт Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Yessenov University.

Иллюстративное фото
Yessenov University приглашает абитуриентов поступить в Актау. Заявки принимаются как онлайн, так и офлайн.
Приём документов также осуществляется через еGov или через приёмные комиссии высших учебных заведений. Также в университете действует виртуальная приёмная комиссия.

Мангистауские абитуриенты могут подать документы через приёмную комиссию Yessenov University.

Кроме 73 тысяч государственных грантов, по поручению Президента, для Yessenov University в этом году выделено 857 целевых грантов. Большая часть из них ориентирована на педагогику, менеджмент и технические специальности.

Список обладателей грантов будет опубликован до 10 августа. Приём в ВУЗ продлится до 25 августа.

Call center: 8 7292 788 788
Mob.: +77020750010



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