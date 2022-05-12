Yessenov University предоставит 100 грантов по всему Казахстану

Фото с сайта univery.kz

Ежегодный конкурс стартапов «Jas Kasipker-2022» направлен на развитие предпринимательской активности учащихся 11 классов и выпускников колледжей, сообщил президент Каспийского университета технологии и инжиниринга имени Шахмардана Есенова Берик Ахметов.



- Конкурс проводится с целью поддержки молодёжи в разработке и реализации бизнес-проектов. Он также направлен на расширение доступности инструментов поддержки предпринимательства. Обладатели 30 лучших проектов получат гранты на обучение, - сказал Берик Ахметов.



Цель республиканского дебатного турнира «YU Debate CUP-2022» - развитие критического мышления среди школьников, объединение молодёжи страны в поиске решений общественных проблем, повышение интеллектуального потенциала и содействие развитию дебатного движения.



После определения победителей турнира им было выдано 10 грантов и льгот.



Большая часть грантов (60 из 100) выделяется на предметные олимпиады «Yessenov Fest 2022». На них могут претендовать школьники из всех областей Казахстана, получившие призовые места.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.