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Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:16

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Yessenov University предоставит 100 грантов по всему Казахстану

Победители конкурса стартап проектов «Jas Kasipker-2022» и турнира «YU Debate CUP-2022» получат гранты по итогам республиканской предметной олимпиады, которая пройдёт в рамках конкурса «Yessenov Fest 2022». Об этом на брифинге в областном центре общественных коммуникаций сообщил президент Каспийского университета технологии и инжиниринга имени Шахмардана Есенова Берик Ахметов.

Фото с сайта univery.kz
Ежегодный конкурс стартапов «Jas Kasipker-2022» направлен на развитие предпринимательской активности учащихся 11 классов и выпускников колледжей, сообщил президент Каспийского университета технологии и инжиниринга имени Шахмардана Есенова Берик Ахметов.

- Конкурс проводится с целью поддержки молодёжи в разработке и реализации бизнес-проектов. Он также направлен на расширение доступности инструментов поддержки предпринимательства. Обладатели 30 лучших проектов получат гранты на обучение, - сказал Берик Ахметов.

Цель республиканского дебатного турнира «YU Debate CUP-2022» - развитие критического мышления среди школьников, объединение молодёжи страны в поиске решений общественных проблем, повышение интеллектуального потенциала и содействие развитию дебатного движения.

После определения победителей турнира им было выдано 10 грантов и льгот.

Большая часть грантов (60 из 100) выделяется на предметные олимпиады «Yessenov Fest 2022». На них могут претендовать школьники из всех областей Казахстана, получившие призовые места.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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