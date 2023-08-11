Энергетический импульс: газификация Мангистау - ключ к развитию туризма и сельского хозяйства

Назад Вперед







Подземный газопровод «Сарша» в Мангистауской области, действительно, обещает стать новым импульсом в развитии региона. Важным событием стал визит Председателя Правления Фонда «Самрук-Қазына» Нурлана Жакупова на газораспределительный пункт (ГРП) «Сарша» 11 августа. Этот визит сфокусирован на подготовке к предстоящему отопительному сезону.«Мы ведем активное строительство и модернизацию газопровода Бейнеу-Жанаозен, задачу по завершению которого планируем решить к концу текущего года. Это улучшит надежность газоснабжения жителей Мангистауской области», - сказал Нурлан Жакупов.Проект оказывает важное воздействие на ключевые отрасли. Например, газификация прибрежных территорий укрепит курортный потенциал региона и позволит обеспечить круглогодичную активность туристических объектов. Это особенно важно с учетом постоянно растущего турпотока в регион.«Строительство газопровода «Сарша» осуществляется при поддержке национальной компании QazaqGaz с инвестициями в размере около 31 млрд. тенге. Он обеспечит стабильное газоснабжение объектов аграрной и туристической индустрий, включая отель Rixos и другие заведения, вносящие существенный вклад в развитие туризма Мангистауской области. Этот шаг сыграет ключевую роль в социально-экономическом развитии региона», - рассказал Председатель Правления QazaqGaz Санжар Жаркешов.Важные объекты также подключатся к новому газопроводу, включая пять баз отдыха, будущие гостиницы и развлекательные центры, которые планируется строить. Одна из курортных зон, «Теплый пляж», предполагает потребление около 20 тыс. куб. м газа в час.Опреснение водыЭтот проект несет решение проблемы дефицита воды в регионе. Новый опреснительный завод на газе, также находящийся в планах, потребует до 21 тыс. куб. м газа в час, что позволит обеспечить дополнительные 1,2 млн литров питьевой воды для местных жителей.Сельское хозяйствоПодземный газопровод "Сарша" не только укрепит туристический потенциал региона, но и создаст условия для развития сельского хозяйства. Суровые пустынные условия Мангистауской области приводят к дефициту сельхозугодий, но новый газопровод предоставит сельхозпроизводителям топливо для теплиц. Каракиянские и Мунайлинские районы получат до 36,5 тыс. куб. м газа в час.Новый газопровод становится катализатором для экономического развития, поддержки туризма и стимулирования малого и среднего бизнеса в Мангистауской области.