Точечные атаки мошенников: кто наиболее уязвим перед ними

Наиболее распространенные способы: фишинг и вишинг, на которые может попасть любой человек, вне зависимости от образования, сферы работы и статуса. Но чаще всего на уловки финансовых мошенников попадаются доверчивые люди старшего поколения – пенсионеры и молодежь. Злоумышленники для их обмана используют как старые, так и новые методы мошенничества. Рассмотрим самые распространенные их схемы.



Оформление подставного кредита



Схема мошенничества выглядит таким образом. Мошенники звонят пожилым людям якобы с банка и уточняют, подавали ли они заявку на оформление кредита. Если это не они, то, значит, мошенники пытаются от их имени взять кредит и необходимо срочно предпринять меры и следовать их инструкциям. Для этого они присылают потенциальным жертвам ссылку на приложение, которое необходимо установить и защитить свои данные. После скачивания программы на телефон приходит SMS-сообщение или уведомление по электронной почте, затем лжесотрудник банка просит назвать код и сообщает что, к сожалению, кредит уже успели выдать, но мошенники еще не успели получить доступ к деньгам. Далее следует инструкция: для защиты ваших денег вам необходимо эти деньги перевести на другой счет, который продиктует мошенник.



Мошенники всегда убедительны, внимательно слушают, уважительно разговаривают, детально объясняют, вызывают безоговорочное доверие желанием помочь и могут тем самым ввести в заблуждение даже финансово грамотного человека, не говоря уже о людях преклонного возраста. Злоумышленники активно используют все доступные методы. В своей практике они применяют психологические, эмоциональные приёмы, социальную инженерию и IT технологий, с помощью которых они получают конфиденциальную информацию и персональные данные граждан.



Звонки якобы от правоохранительных органов



Мошенники представляются служителями закона и сообщают, что у вашего знакомого, друга или родственника неприятности. К примеру: он сбил человека, находится в больнице или его обвиняют в мошенничестве по статье ***. Преступление в любом случае выглядит страшным, а последствия необратимыми. Решить вопрос нужно срочно или официально заведут дело. Люди, пытаясь оперативно решить проблему готовы заплатить любую сумму. В основном жертвами такого рода обмана становятся пожилые люди, которые готовы на все, лишь бы выручить любимого человека. Дополнительным стрессовым фактором обычно является недоступность абонента для звонков – мошенники умудряются узнать и это.



Почему их жертвами становятся люди старшего поколения?



Пожилые люди являются той категорией людей, которую легко обмануть, ими легко манипулировать в силу их доверчивости, их проще ввести в заблуждение. Они не очень хорошо разбираются в современных технологиях, не все из них могут проверить информацию в интернете или в мобильном банкинге, поэтому пенсионеры чаще всего попадаются на уловки мошенников. Люди преклонного возраста, не привыкшие пользоваться платежными картами, легко могут выдать свои персональные данные мошенникам.



Совет: В первую очередь, надо помочь пожилым людям придумать и записать уникальные, длинные пароли, и объяснить, что делиться ими ни в коем случае нельзя. Объясните своим родителям, бабушкам, дедушкам, соседям, что эти конфиденциальные сведения нужны только мошенникам. НЕЛЬЗЯ безоговорочно верить незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками банка, правоохранительных органов или государственными социальными работниками.



Помогу успешно сдать ЕНТ



Каждый год в начале лета у выпускников средних специальных заведений горячая пора: они сдают Единое Национальное Тестирование (ЕНТ). Кто-то из выпускников уверен в своих силах, а кто-то переживает, сможет ли он набрать баллы для поступления по госгранту. Так или иначе это большой стресс для каждого выпускника, и они активно пробуют свои силы проходя пробные тестирования на разных сайтах.



Это, конечно, не обошло стороной мошенников. Они посредством социальных сетей распространяют ссылки на якобы верные ответы, которые можно получить или купить, перейдя по приложенной ссылке. Ничего не подозревающие молодые люди добровольно скачивают различные вирусные приложения и переходят на фишинговые сайты, тем самым предоставляя доступ к своим аккаунтам. Далее злоумышленники взымают аккаунты выпускников в социальных сетях и от их имени рассылают те же вредоносные ссылки его друзьям.



Срочный призыв или звонки из военкомата



Мошенники стали использовать призыв на воинскою службу как новый метод обмана граждан. Самым распространённым способом является рассылка посредством социальных сетей сообщения, что вас призывают на службу, подробнее можно узнать перейдя по ссылке. Молодые люди перейдя по приложенной ссылке предоставляют мошенникам доступ к своему гаджету. Также телефонные мошенники обзванивают молодых людей или их родных и применяя психологические методы воздействия выманивают у них определённую сумму якобы для отсрочки службы.



Вложение в сверхдоходные инвестиционное проекты



На просторах интернета активно распространяется ссылка на сайт якобы инвестиционной компаний с манящей заголовкой: «Я дам 1 000 000 тенге, если вы не станете миллионером». Мошенники используют имена и фото известных блогеров и топ руководителей государственных учреждений для того, чтобы привлечь максимальное количество граждан и завоевать их доверие. Злоумышленники создают имитацию инвестиционной деятельности, предоставляя потенциальным клиентам нарисованные отчеты и графики.



Данным методом мошенники пользуются давно и казалось бы кто в это верит. Однако посредством каналов обратной связи Агентства часто поступают обращения о том, что молодые люди оформили кредиты и вложили в лжеинвесткомпании все денежные средства. Чем это закончилось, догадаться не трудно.



Почему жертвами мошенников становятся молодежь?



Современная молодежь больше времени проводит в виртуальном мире, общаются и получают информацию посредством интернета, соцсетей и мессенджеров. Многие молодые люди безоговорочно верят всему, что публикуется там. Этим и пользуются злоумышленники, умело расставляя свои сети.

Совет: Расскажите детям о таких видах мошенничества, как фишинг и вишинг. Когда интернет-мошенники, словно рыбаки, выуживают важную конфиденциальную информацию придумывая разные предлоги, интригуя и привлекая внимание молодежи. Или же, под предлогом выгодного вложения денег в различные проекты выманивают у них денежные средства.



Новое, давно забытое старое! Не поддавайтесь на провокации мошенников. Расскажите о данных методах мошенничества своим близким!



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