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Опубликовано: Сегодня, 12:17

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Святые места и этническая культура: чем Мангистау привлекает туристов

В 2023 году Мангистаускую область посетило приблизительно 250 тысяч туристов. Руководитель управления туризма Маулен Габдулкалиев сообщил, что эта цифра по официальной статистике, а если брать в расчет и незарегистрированных туристов, то число гостей нашего региона составляет около 500 тысяч, передает Центр общественных коммуникаций.

фото центра общественных коммуникаций
Один из излюбленных объектов, которые посещают туристы в Мангистау, - подземная мечеть Караман-Ата. Местный житель Азирбай Бекеев отмечает, что количество паломников, приезжающих в это святое место, в этом году удвоилось по сравнению с предыдущим.

- Существует легенда о том, что подземная мечеть Караман-Ата была местом, где он лечил и воспитывал своих учеников. Именно поэтому это священное место притягивает людей, искренне желающих обрести исцеление от недугов и осуществить мечты о рождении ребенка. С годами к этой удивительной мечети прибывает все больше паломников, которые с уважением вносят пожертвования и ищут исцеление, - поделился Азирбай Бекеев.

Кроме того, подавляющее большинство туристов останавливаются в этноауле «Когез», одном из мест, где популяризируются быт и культура, обычаи и традиции казахского народа.

По словам директора этноаула «Когез» Евгении Слюсаревой, в место отдыха, где построены юрты, оформленные в национальном стиле, участились визиты иностранных граждан. Среди них в этом году жители Кореи, Италии и России.

- В этнографическом казахском селе «Когез» для туристов установлено 15 юрт. Гостям предлагаются услуги в трех категориях. Одна из юрт предназначена для еды, другая - для спальни, а третья - для фотосессий. Ежедневно этноаул посещают 5-10 туристов, - рассказывает Евгения Слюсарева.

В этноауле «Когез» планируется создать конюшню. В дальнейшем туристы смогут кататься на лошадях по степи Мангистау.

Путешественники, исследуя Мангистау, также посещают мемориальный музей имени Серикбола Кондыбаева. Директор мемориального музея Рима Бердиева отметила, что в этом году количество посетителей музея выросло на 15%, а туристов стало на 7% больше.

В ближайшие годы планируется уделить внимание созданию площадки, которая будет включать астрономическую экспозицию, разработанную на основе трудов Серикбола Кондыбаева, и которая, несомненно, заинтересует туристов.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Святые места и этническая культура: чем Мангистау привлекает туристов


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