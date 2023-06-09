Туристы из Японии оценили достопримечательности Мангистау

За четырёхдневную поездку по Мангистауской области туристы из Страны восходящего солнца успели посетить значимое число достопримечательностей региона, включая сакральные места. Им показали исторические и архитектурные памятники края и его живописную природу. Её японцы ранее видели только на фотографиях. Вживую, признаются, всё оказалось еще интереснее.- Чтобы увидеть этот неимоверной красоты край, пришлось преодолеть большой путь. Но это того стоило. Путешествуя по странам, я специально приехал в Мангистау, дабы полюбоваться природой, историческими местами священного полуострова. Пустынные холмы и впадины, скалистые берега и ландшафты здесь тысячелетиями ваяла сама природа, - говорит один из туристов Юми Мизумори.Заядлый путешественник, он оценил туристический потенциал Казахстана.- Обратил внимание, что на территории Казахстана великое множество исторических мест, и значимая часть из них сосредоточена в Мангистау. Это, несомненно, вызовет интерес у иностранных туристов. Японцы, к примеру, любят наслаждаться оригинальными творениями природы, которые, несмотря на активную деятельность человека, не претерпели изменений. Несомненно, свой вклад в развитие туризма вносят и приморские курортные зоны. Думаю, что, имея такие прекрасные виды на природу, тут необходимо продолжать развивать туризм, - делится Юми Мизумори.Для туристов провели обзорную экскурсию по священным местам.- Мы ездили по Мангистау четыре дня. Увидели очень много, понравилось всё, но в самое сердце запала мечеть Бекет-ата – священное место мусульман. Мы провели здесь ночь, молились. Эта поездка запомнится навсегда, - продолжил Мизумори.Его приятель, писатель Азуса Шираюши соглашается и добавляет, что лично его ещё покорила Бозжыра. Останется в памяти и посещение Шеркалы и Тузбаира, добавляет он.Далее путешественники отправятся в Таджикистан, посетят ещё Узбекистан и Туркменистан, доберутся и до Кыргызстана. Азуса Шираюши посвятит этим странам книгу, делая акцент на уникальных местах регионов и развитии туризма. Как, минимум, 20 страниц книги, обещает писатель, будут посвящены Мангистау – его самым удивительным местам.- Я пришёл к выводу, что в своей книге напишу не только о потрясающей природе и таинственных местах Мангистау, коих нет в Японии, но также о гостеприимстве местных людей, самобытной культуре казахского народа, - заключил Азуса Шираюши.