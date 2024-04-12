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Опубликовано: Сегодня, 17:34

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Мангистауский спасательный отряд 19 дней работает в затопленных областях

В связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с паводками, проводятся противопаводковые мероприятия. Региональные спасатели задействованы в работе по ликвидации ЧС в Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций.

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Для борьбы с паводками направлены силы и средства ДЧС Мангистауской области - это 200 сотрудников, 19 единиц техники, 28 мотопомп, 7 единиц плавательных средств, 2 спутниковые станции и 1 квадрокоптер.

В подтопленных Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях оперативными группами проводятся работы по откачке воды, засыпке мешков и их укладки на плотины. Главной задачей является эвакуация жителей, домашних животных и предметов домашнего обихода в безопасное место при помощи техники и плавательного снаряжения.

Спасателями на сегодняшний день откачано 438 926 куб.м. воды, подготовлено и уложено 103 380 мешкотары, не допущено подтопление более 1800 домов с численностью населения 8 тысяч человек, эвакуированы и прибыли в Мангистаускую область 24 507 человек, заселены в пункты эвакуации – 2 447 чел., в том числе 1 382 ребенка.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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