Мангистауский спасательный отряд 19 дней работает в затопленных областях

Для борьбы с паводками направлены силы и средства ДЧС Мангистауской области - это 200 сотрудников, 19 единиц техники, 28 мотопомп, 7 единиц плавательных средств, 2 спутниковые станции и 1 квадрокоптер.В подтопленных Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях оперативными группами проводятся работы по откачке воды, засыпке мешков и их укладки на плотины. Главной задачей является эвакуация жителей, домашних животных и предметов домашнего обихода в безопасное место при помощи техники и плавательного снаряжения.Спасателями на сегодняшний день откачано 438 926 куб.м. воды, подготовлено и уложено 103 380 мешкотары, не допущено подтопление более 1800 домов с численностью населения 8 тысяч человек, эвакуированы и прибыли в Мангистаускую область 24 507 человек, заселены в пункты эвакуации – 2 447 чел., в том числе 1 382 ребенка.