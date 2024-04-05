Дастан Мураталиев: Запасов продовольственных товаров в Мангистау достаточно на случай возникновения паводков

«У нас в регионе достаточно продовольственных товаров в случае паводков. Однако в социальных сетях появилась информация о возможном дефиците, с призывами заранее запасаться продуктами. Я обращаюсь ко всему населению с просьбой не создавать панику, сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации», - подчеркнул Дастан Мураталиев.

Если жители региона станут свидетелями необоснованного завышения цен на продукты, следует обращаться за помощью в районные отделы предпринимательства.