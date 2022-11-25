Племянника главы фонда "НеМолчи" подозревают в групповом изнасиловании

Общественный деятель, глава фонда "НеМолчи" Дина Смаилова прокомментировала информацию о том, что ее племянник подозревается в групповом изнасиловании, сообщает Tengrinews.kz.



"По заявлению о моем племяннике, который проходит подозреваемым по делу о групповом изнасиловании, я хочу сообщить свое отношение к данной ситуации. Я это сделаю один раз, прошу больше не спекулировать на этой теме, думаю, порядочные и адекватные люди поймут, остальным бесполезно говорить.



Я, как президент организации, которая защищает жертв насилия, в том числе изнасилований, считаю, что перед Законом все равны! Я считаю, что не имею никаких моральных и этических прав как-либо комментировать эту ситуацию, а тем более вмешиваться, изучать и информировать о ходе следствия. Пусть решает суд!" - написала она в Facebook.



"Во-первых, фонд #НеМолчиKZ работает по заявлению жертвы, от потерпевшей заявление в наш фонд не поступало. Во-вторых, это касается моего родственника, поэтому в любом случае я не могу заниматься этим делом.



В-третьих, есть суд и следствие, я надеюсь, полиция города Алматы, Рустам Абдрахманов, обеспечит полноту следствия и не допустит нарушения прав той или другой стороны", - добавила Смаилова.



По данным полиции Алматы, гражданин А. подозревается в том, что в группе лиц, применив физическую силу, изнасиловал и совершил действия сексуального характера против воли гражданки Б. и гражданки В. Сейчас он находится под домашним арестом.