Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 25 Ноября
+11...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 465.38 KZT
  • €1 = 483.58 KZT
  • 1 RUB = 7.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Племянника главы фонда "НеМолчи" подозревают в групповом изнасиловании

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:41
Племянника главы фонда "НеМолчи" подозревают в групповом изнасиловании
Дина Смаилова. © facebook/NeMolchiKZ
Общественный деятель, глава фонда "НеМолчи" Дина Смаилова прокомментировала информацию о том, что ее племянник подозревается в групповом изнасиловании, сообщает Tengrinews.kz.

"По заявлению о моем племяннике, который проходит подозреваемым по делу о групповом изнасиловании, я хочу сообщить свое отношение к данной ситуации. Я это сделаю один раз, прошу больше не спекулировать на этой теме, думаю, порядочные и адекватные люди поймут, остальным бесполезно говорить.

Я, как президент организации, которая защищает жертв насилия, в том числе изнасилований, считаю, что перед Законом все равны! Я считаю, что не имею никаких моральных и этических прав как-либо комментировать эту ситуацию, а тем более вмешиваться, изучать и информировать о ходе следствия. Пусть решает суд!" - написала она в Facebook.

"Во-первых, фонд #НеМолчиKZ работает по заявлению жертвы, от потерпевшей заявление в наш фонд не поступало. Во-вторых, это касается моего родственника, поэтому в любом случае я не могу заниматься этим делом.

В-третьих, есть суд и следствие, я надеюсь, полиция города Алматы, Рустам Абдрахманов, обеспечит полноту следствия и не допустит нарушения прав той или другой стороны", - добавила Смаилова.

По данным полиции Алматы, гражданин А. подозревается в том, что в группе лиц, применив физическую силу, изнасиловал и совершил действия сексуального характера против воли гражданки Б. и гражданки В. Сейчас он находится под домашним арестом.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика