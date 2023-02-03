Почему мы материмся и использовали ли бранные слова казахи раньше

3 февраля во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. К ней относят нецензурную брань, сленговые выражения и жаргонизмы. Ученые-филологи полагают, что одной из главных причин, обеспечивающих сквернословию жизнестойкость, является то, что многие считают его хорошим средством эмоциональной разрядки, помощью в снятии стресса. Корреспондент Tengrinews.kz поговорила со специалистами.



Причины зарождения Дня борьбы с ненормативной лексикой неизвестны. В разных странах эта дата отмечается по-разному, но везде привлекает внимание к повышению культуры языка.



У степных казахов на сквернословие было табу.



Примечательно, что в древнем обществе степных казахов сквернословие использовалось достаточно редко и на него было своего рода табу среди населения.



"Казахская культура - это культура, которая во многом связана с устной речью. Все знания, история и традиции передаются через уста. У нас до сих пор боятся қорғау - проклятий, поэтому использование слова, особенно плохого, считается осквернением не столько человека, на которого оно направлено, сколько самого себя. Поэтому даже в быту, по отношению к детям, супругу или при разборке мужчин эти слова достаточно редко использовались. Они имеют табуированное значение, поскольку ораторское искусство было очень развито в культуре в те времена. Очень многие смыслы слов можно было передать иносказаниями. Вообще, для казахской культуры нехарактерно прямое оскорбление, название предметов по тому, как они есть. Очень многие вещи не говорятся, а намекаются или доводятся иносказаниями", - рассказала историк Салтанат Асанова.



Тем не менее ненормативная лексика присутствовала, однако все выражения считались грязными и неправильными, говорит казахстанский эксперт. Поэтому оскорбление словом расценивалось как оскорбление физическим действием.



"По-казахски ненормативная лексика называется бок сөз. То есть грязный, неправильный язык. И поэтому, конечно, на бытовом уровне, особенно среди детской и женской части населения, это строго пресекалось. Наказаний как таковых на законном уровне не было, но, безусловно, ты мог поплатиться за свои слова жизнью. Оскорбление словом расценивалось так же серьезно, как оскорбление действием.



В современном казахском языке ненормативная лексика в основном заимствованная, прежде всего заимствована из русского языка. Потому что это общеизвестное мнение всех мировых этнографов, что русский мат "самый сильный, красноречивый, богатый". Поэтому раньше рассказывали, что моряки в портах подбегали к русским матросам и говорили: "Пожалуйста, научи паре ругательств". Современные казахи матерятся в основном русским матом, такая специфика проявляется", - говорит Салтанат Асанова.



Нецензурная брань - это болезнь? Мнение психолога.



Валерия Алимжанова, психолог, считает, что в употреблении ненормативной лексики играют роль и психологические причины.



"Есть такое выражение: "Со свободой нужно обращаться на Вы". У нас появилось много свободы, появилось меньше цензуры. Я думаю, то, что цензура не обращает внимание на употребление бранных слов, привело к тому, что появилось негласное разрешение и даже мода употреблять ненормативную лексику. Здесь много причин, в том числе и психологических. С матом, конечно, борются, но он все равно становится нормой", - говорит Алимжанова.



Само понятие "ненормативная" предполагает пересечение границ, нарушение нормы, освобождение от запретов, что является очень важным для подростков, говорит эксперт.



В качестве примера психолог привела лихачество у водителей, то есть возможность показать себя, показать отсутствие страхов перед запретами, старшими и своего рода демонстрация возможности бравировать такой лексикой.



"Для родителей особенная головная боль, когда маленькие дети вдруг начинают употреблять ненормативную лексику. Раньше только из окружения приносили: из школы, со двора, из детского садика. Сейчас приносят из интернета. Стала популярна культура коротких видео в TikTok, то есть то, что детскому восприятию доступно, интересно. Когда вы впервые слышите у ребенка мат и нецензурные выражения, не нужно пугаться, удивляться и слишком акцентировать на этом внимание. Нужно коротко, желательно без выраженной эмоциональной реакции, ребенку объяснить, что такие слова не нужно употреблять, и подсказать, какие слова нужно употреблять", - посоветовала психолог.



Так почему же нецензурная брань так широко вошла в нашу жизнь?



"Хочу привести пример из своей жизни. Два года назад я записалась на литературные курсы, чтобы подготовить серию статей по своей тематике. Удаленно, онлайн, как все тогда было. Литературный курс очень высокого уровня. Но меня шокировало то, что в текстах моих однокурсников было очень много мата. Иногда была ситуация, что мат на мате. Это был первый раз, когда меня вдруг задело за живое. Да, мы слышим на улице, мы знаем, что дети неразумные или подростки дерзкие... Впервые в жизни я за мои же деньги получаю обучение, где мне не прямо, но косвенно внушают, что хорошо бы добавлять почаще мат и тогда это звучит аутентично, тогда это звучит хлестко, тогда это работает на аудиторию. Первый раз в моей жизни мне захотелось восстать, встать с транспарантом, возмутиться и вообще с этим побороться. Я против того, чтобы наш литературный язык заменялся матом, скатывался в эту сторону, а это сейчас происходит", - поделилась Валерия Алимжанова.



Эксперт уверена, что вред от мата наносится прежде всего тому, на кого он обращен. Однако применение мата становится модным приемом, считает она.



"Большинство стендаперов в своих выступлениям применяют ненормативную лексику. С одной стороны, это мода, с другой стороны, это прием, похожий на тот, которому меня обучали на литературном курсе и который вызвал у меня резкое возмущение. Стендаперы так же, как и любые коммуникаторы, проходят специальное обучение, тренинг, потому что держать аудиторию в течение двух часов и вызывать бурную реакцию - это сложно. Убеждена, что их тоже обучают применению мата, чтобы расшевелить, рассмешить и даже шокировать аудиторию, обратиться к низменным, бессознательным паттернам аудитории. Эта мода пришла не на пустом месте, это сознательный прием. Вот здесь, я считаю, это вредно. Мы воспитаны на Жванецком, на Хазанове, на других юмористах, у которых было смешно, умно и без матов. Они могли удерживать аудиторию, и до сих пор переслушиваются их речи", - говорит Алимжанова.



При этом эксперт советует не забывать, что мат также несет в себе и негативную энергию, поскольку может быть средством выражения агрессии, которую он просто помогает выбросить из организма.



"Например, человек делает какую-то трудную работу и столкнулся с каким-то негодяем. Если ему нужно короткую вспышку сильной энергии, в этот момент он закручивает какой-то мат и набирается сил "напасть" на противника или "отбиться" от нападающего. Здесь мат работает как триггер для организма - переступить какие-то нормы. Мы, например, не деремся в жизни, у нас есть запрет, и мат в этом случае может послужить инструментом выплеска агрессии или концентрации энергии.



Но если кого-то оскорбляют бранными словами, мы видим, что это заряжено негативом. Одно дело - выбросить этот негатив из себя, другое дело - собрать этот негатив и выплеснуть, когда нужно мобилизоваться и пойти на обидчика, и третье - когда брань и скверну сознательно или бессознательно употребляют для того, чтобы в повседневном общении выплескивать на ребенка, на супруга, на тех, с кем вместе живут или учатся, работают. Это совсем другое дело. Я считаю, что это опасно, здесь требуется общественная защита, нормы, для того, чтобы этого не было, не стало повседневным и распространенным в нашей культуре", - считает психолог.



Напомним, в марте в Казахстане увеличится наказание за нецензурную брань в общественных местах. Сейчас за мелкое хулиганство судом налагается штраф в размере 5 МРП, это 17 250 тенге, или арест до 15 суток. Новый штраф составит 20 МРП - 69 тысяч тенге, арест будет назначаться от 5 до 30 суток.