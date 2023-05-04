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Розничный налог: кто может перейти на новый режим налогообложения

Просмотров:5 Опубликовано: Сегодня, 14:51
Розничный налог: кто может перейти на новый режим налогообложения
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Розничный налог – это новый специальный налоговый режим для ИП и ТОО. Он был введен два года назад, как эксперимент, чтобы помочь предпринимателям прийти в себя после пандемии.

Эксперимент получился удачным. Поэтому розничный налог решили перевести на постоянную основу. Сначала предполагалось, что он появится только в 2024 году вместе с новым Налоговым кодексом. Но предприниматели и бизнес-ассоциации активно выступали за то, чтобы применять розничный налог уже с 2023 года.

В марте 2023 президент подписал поправки о включении розничного налога в Налоговый кодекс. А на днях правительство подпишет приказ по утвержденным видам деятельности, но уже официально разрешено переходить на розничный налог компаниям по 190 видам деятельности задним числом с 1 января 2023 без подписания приказа, если предприниматель еще не состоит на учете по НДС. Если состоит, то перейти на новый налоговый режим можно с текущего периода.

Новый режим хорош тем, что обороты предпринимателей не учитываются для постановки на учет по НДС.

А ставка налога от оборота компании (ИПН или КПН) составляет:

- 4% — если вы продаете товары или предоставляете услуги физическим лицам, а также ИП и ТОО, которые не производят вычеты по расходам при исчислении налога.
- 8% — если ваш покупатель ИП или юридическое лицо на общеустановленном режиме, применяет вычеты и потребовал выписку ЭСФ.
Налог рассчитывается от оборота за минусом зарплаты работникам.

"Я считаю, что это большая победа бизнеса, потому что мы сможем платить меньше налогов, - прокомментировал налоговый эксперт Дмитрий Казанцев. На своем сайте 913.kz он подробно разъяснил, кто и как имеет право использовать розничный налог в своей работе".

По словам эксперта, на сегодняшний момент правительство определило 190 видов деятельности, по которым можно и использовать новый налоговый режим. Это самые распространенные виды, которым занимаются большинство предпринимателей – торговля и разные виды услуг. Список не окончательный, он еще будет пополняться.

Новый налоговый режим смогут использовать предприятия, у которых не более 200 наемных работников и оборот до 600 000 МРП – сейчас это чуть больше двух миллиардов тенге. При этом обороте, используя розничный налог, предприниматель работает без НДС.

"Об этом мечтает, наверное, каждый предприниматель в нашей стране", - считает Дмитрий Казанцев.

Розничный налог могут использовать как индивидуальные предприниматели, так и ТОО. Если один предприниматель участвует одновременно в нескольких компаниях, то розничный налог может использовать только одна из них. Зато новый налоговый режим подходит для тех компаний, которые работают сразу во многих населенных пунктах страны (для сравнения – по упрощенке можно работать только в одном месте).


Источник: Zakon.kz
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