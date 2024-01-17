Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 17 Января
+2...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.25 KZT
  • €1 = 491.14 KZT
  • 1 RUB = 5.15 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Новая спецвыплата в Казахстане: как и кому она выплачивается

Просмотров:239 Опубликовано: Сегодня, 13:42
Новая спецвыплата в Казахстане: как и кому она выплачивается
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казахстане ввели специальную социальную выплату лицам, занятым во вредных условиях труда, сообщает Zakon.kz.

Она будет осуществляться через Государственную корпорацию "Правительство для граждан".

"Финансирование специальных социальных выплат реализуется из четырех либо из двух источников в зависимости от работы во вредных условиях на момент их оформления", – рассказал руководитель департамента Комитета труда и социальной защиты по Астане Канат Токтыбаев.


Лица, занятые на работах с вредными условиями труда, могут претендовать на специальную социальную выплату, состоящую из следующих платежей:

- специальное профессиональное государственное пособие – в размере 2 прожиточных минимумов;

- страховая выплата по договору предпенсионного аннуитетного страхования – в размере 1 прожиточного минимума;

- профессиональная выплата за счет средств работодателя – в размере 1 прожиточного минимума;

- пенсионная выплата, сформированная за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) из единого накопительного пенсионного фонда – в зависимости от накоплений.

Выплата будет назначаться при:

- достижении 55-летнего возраста;

- подтверждении уплаты за работника обязательных профессиональных пенсионных взносов за 84 месяца (7 лет);

- прекращении трудовой деятельности на работах с вредными условиями труда или перевода на другую работу, исключающую воздействие вредных производственных факторов.

Выплата будет производиться до достижения пенсионного возраста, так как после назначения пенсии они прекращаются.

Специальные социальные выплаты являются одним из инструментов защиты работников, занятых во вредных условиях труда.

"Получатель выплаты не сможет работать во вредных условиях труда. Таким образом, если лицо реализовало свое право на получение выплаты и трудоустраивается во вредные условия труда, то выплаты из всех источников будут прекращаться автоматически", – пояснил Канат Токтыбаев.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика