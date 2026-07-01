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01.07.2026, 07:49

В Казахстане вступил в силу Новый Основной закон. Что изменится для каждого гражданина?

Новости Казахстана 0 2 423

С сегодняшнего дня, 1 июля 2026 года, Республика Казахстан официально перешла на принципиально новую правовую и политическую модель. В силу вступила абсолютно новая Конституция, за которую на мартовском референдуме проголосовало подавляющее большинство граждан. Документ меняет структуру власти и объявляет масштабную амнистию, сообщает Lada.kz. 

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Рождение новой республики: итоги исторического референдума

Фундамент для масштабной конституционной реформы был заложен 15 марта 2026 года. На общенациональное голосование пришла почти три четверти избирателей страны — явка составила внушительные 73,12% (более 9,1 млн человек).

Казахстанцам предложили ответить на один принципиальный вопрос о принятии нового текста Основного закона, проект которого был обнародован в феврале. Итоги плебисцита оказались однозначными: идею масштабной перезагрузки государства поддержали 87,15% проголосовавших (почти 8 миллионов граждан). Против высказались менее 900 тысяч человек. Уже 17 марта президент Касым-Жомарт Токаев закрепил волю народа официальным указом, определив дату правового транзита на 1 июля.

По словам Токаева, эта реформа — не просто юридическая формальность, а «эпохальное событие», которое призвано защитить суверенитет, укрепить общественную справедливость и гарантировать нерушимое единство народа.

Радикальная перезагрузка: почему изменены 84% текста

Изначально конституционная комиссия планировала скорректировать лишь около 40 статей. Однако в процессе глубокой аналитической работы реформа затронула абсолютно все разделы: изменения внесены в 77 статей, что фактически обновило Основной закон на 84%.

Главные смысловые маркеры новой Конституции:

  • Человек на первом месте: В обновленной Преамбуле права и свободы гражданина впервые в истории страны официально провозглашены абсолютным приоритетом государства. Народу также возвращен статус единственного источника власти.

  • Светскость и технологии: В документе жестко разграничены религия и институты власти, а система образования утверждена исключительно как светская. Одновременно с этим в Конституцию впервые внедрили нормы о защите прав граждан в цифровом пространстве.

  • Традиционные ценности: Статус брака теперь закреплен как добровольный и равноправный союз исключительно между мужчиной и женщиной. Это сделано для защиты института семьи и усиления прав женщин.

  • Новые опоры: Прогресс, наука, образование и инновации стали центральной национальной идеей Казахстана. Также на высший правовой уровень подняты адвокатура и принципы бережного отношения к экологии.

Прощай, Парламент: Курултай, Халық Кеңесі и вице-президент

Политическая архитектура Казахстана изменилась до неузнаваемости. Привычный двухпалатный парламент уходит в прошлое — вместо него законодательную власть берет на себя однопалатный Курултай. Он будет состоять из 145 депутатов, выбираемых по партийным спискам сроком на 5 лет. Первые выборы в этот орган Токаев анонсировал уже на август текущего года.

Второй важнейший институт — Қазақстан Халық Кеңесі (Народный Совет). Это высшая консультативная площадка для общенационального диалога с правом законодательной инициативы и возможностью запускать референдумы. В его состав войдут 42 представителя от гражданского общества, маслихатов и этнокультурных объединений.

Главная сенсация — возвращение поста вице-президента. Второго человека в государстве будет назначать президент с одобрения Курултая. К кандидату предъявляются жесткие требования: возраст от 40 лет, рождение в Казахстане, безупречное владение госязыком и проживание в стране последние 15 лет. Именно к вице-президенту перейдет вся полнота власти в случае досрочного ухода, болезни или смерти главы государства. Конкретное имя преемника Токаев назовет сразу после августовских выборов в Курултай.

Особый статус Алатау и новый главный праздник

Новая Конституция дала мощный экономический импульс регионам, официально закрепив особый правовой статус за городом Алатау. Специальный конституционный закон вводит там уникальную модель госуправления.

В Алатау будет действовать эксклюзивный правовой режим для бизнеса, игорной деятельности, финансового рынка, цифровых активов и таможенного регулирования. Физические и юрлица смогут получать статус «резидента Алатау», который откроет им доступ к беспрецедентным налоговым и регуляторным льготам.

Изменился и календарь праздничных дней. День Конституции переносится с 30 августа на 15 марта — в честь дня проведения исторического референдума. С этого года 30 августа перестает быть выходным днем.

Большая амнистия: прощение долгов миллиону казахстанцев

В честь принятия Основного закона в стране разворачивается масштабная гуманитарная акция, которая затронет как уголовный, так и административный кодекс.

  1. Уголовное милосердие: Амнистия коснется более 15 тысяч человек, совершивших проступки и преступления небольшой и средней тяжести (при условии возмещения ущерба). Из колоний выйдут порядка 1,5 тысяч осужденных, многим другим сократят сроки. При этом двери тюрем не откроются для террористов, коррупционеров, насильников, педофилов и рецидивистов.

  2. Административный беспрецедент: Под амнистию попадают нарушители по 263 статьям КоАП (водители, предприниматели, частные нотариусы и адвокаты). Граждан полностью освободят от неисполненных штрафов, выписанных до полуночи 17 марта 2026 года. Только по линии МВД государство «простит» людям около 1 миллиона штрафов на колоссальную сумму свыше 17 миллиардов тенге. Соответствующий закон уже одобрен обеими палатами Парламента и направлен на подпись президенту.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Beloff
Beloff
Конституция сменилась - ничего не изменилось))))))))))))
01.07.2026, 11:37
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